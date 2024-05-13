Померла найтовстіша у світі мавпа Годзілла – фото, подробиці

Тварина пішла з життя попри те, що скинула вагу в таборі для схуднення.

У Таїланді померла найтовстіша у світі мавпа за окликом Годзілла.

Про це повідомляє The Sun.

У макаки розвинувся ненаситний апетит після того, як доброзичливі покупці нагодували її шкідливою їжею на ринку в Бангкоку.

Масивна мавпа страждала на безліч проблем, пов'язаних із зайвою вагою та померла у віці лише шести років у клініці Crystal Pet Hospital.

Самець боровся із захворюваннями щитовидної залози, діабетом і синдромом Кушинга – надмірним виробленням гормону стресу кортизолу – все це призвело до скорочення тривалості його життя.

Мавпа Годзілла / Фото: ViralPress

Макаку кремували, а її прах повернули попередньому доглядачеві Манопу Емсану, у якого вона була вилучена три роки тому. Маноп усиновив Годзіллу, коли той був ще малюком, і тримав його як домашнього улюбленця, що є незаконним згідно із законами країни про захист диких тварин.

Влада знайшла його прикутим ланцюгом на ринку в Бангкоку, де щедрі покупці давали йому ласощі з високим вмістом цукру, такі як шоколад, фрукти та солодкі напої. На той час він важив приголомшливі 19 кг – майже вдвічі більше стандартної ваги для свого виду.

Мавпа Годзілла / Фото: ViralPress

Сім'ю звинуватили в тому, що вона "вбиває Годзіллу добротою", оскільки годувала його нездоровою їжею, коли він цього хотів.

Після того, як макаку з ожирінням виявили, її відправили до "табору для товстих", де посадили на сувору дієту з кропу, салату, цвіркунів, черв'яків, соняшникового насіння та інших поживних продуктів.

Попри те, що його попередня "небезпечно нездорова вага" знизилася до 15 кг, стан Годзілли так і не покращився.

Мавпа Годзілла / Фото: ViralPress

Маноп, який стверджує, що вони добре ставилися до мавпи, сказав: "Прах Годзілли був зібраний. Трунар сказав, що його кістки дуже білі. Нам дуже сумно, що він пішов. Він був нам як рідний. Ми врятували його, коли він був покинутий, і добре до нього ставилися. Його не можна було забирати з дому, бо він любив їсти те, що йому давали".

Сім'я розповіла, що вперше взяла мавпу, коли її батьків збила машина, а попередній власник відмовився від неї. Вони дозволяли йому їсти цілими днями, поки торгували фрикадельками, і Годзілла став "улюбленим видовищем на ринку".

Коли Годзіллу в нього забрали, Маноп сказав: "Годзілла для мене як син. Він - частина сім'ї".

Мавпа Годзілла / Фото: ViralPress

Родині заборонили відвідувати мавпу, поки вона одужувала, але вони продовжували наполягати, поки їм не надали права на відвідування. Згідно із законодавством країни, Годзіллі було заборонено повертатися до свого власника, що спричинило обурення серед прихильників Манопа. Вони стверджували, що він ставився до мавпи, як до члена сім'ї, і міг би продовжувати це робити за допомогою чиновників.

Інші вважали, що право на відвідування було розумним компромісом, оскільки перегодовування мавпи ненавмисно завдавало їй шкоди.

Мавпа Годзілла / Фото: ViralPress

Розбещену макаку також не можна було випускати в дику природу, оскільки існували побоювання, що вона не зможе постояти за себе.

Решту днів свого трагічно короткого життя Годзілла провів у центрі дикої природи в провінції Чаочхоенсао. Багато з його видів живуть до 37 років у неволі.

Мавпа Годзілла / Фото: ViralPress

Нагадаємо, мама 317-кілограмового чоловіка не може його поховати. Джейсон Голтон був найважчою людиною Великої Британії.

Читайте також: