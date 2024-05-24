Померла собака Кабосу: топ мемів із зіркою Мережі (фото)

24 травня померла собака Кабосу, яка стала героїнею тисяч мемів. Чотирилапа пішла з життя у віці 17 років.

Кабосу врятувала вихователька дитячого садка в Японії, яка в лютому 2010 року опублікувала у своєму блогу декілька фотографій свого нового члена сім’ї. Собака стала популярною 2013 року і відтоді завоювала серця мільйонів користувачів.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує до перегляду меми із знаменитим пухнастиком.

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Меми з Кабосу / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, після фіналу "Євробачення-2024" юзери створили меми про фінал конкусу. У них українці згадали учасницю "Євробачення-2021" Go_A, розтрощений кубок переможця і свої скалічені нерви після нічних вболівань.

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