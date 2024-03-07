Померла свиня-художниця Пігкассо: вона заробила понад мільйон доларів (фото)

Пігкассо, надзвичайно талановита свиня, картини якої було продано на суму понад мільйон доларів і яка була проголошена "найуспішнішим нелюдським художником у світовій історії", померла у віці 8 років.

Про це пише New York Post.

Власниця креативної тварини Джоан Лефсон нещодавно оголосила про її смерть, причиною якої став хронічний ревматоїдний артрит. Через хворобу обидві задні ноги свині стали кульгавими через кальциноз нижньої частини хребта.

"Дуже сумно, що така фігура, яка надихає, пішла", - сказала 52-річна Лефсон Caters News.

Пігкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Лефсон, захисниця прав тварин із Франшхука, Південна Африка, у травні 2016 року врятувала Пігкассо з бійні, коли свині було всього чотири тижні.

"Пігкассо стала би шматочком бекону у віці 6 місяців", - сказала вона. "Натомість вона була врятована і воскресла, щоб надихнути мільйони людей переглянути те, що вони їдять, завдяки своєму надзвичайному таланту".

Пігкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Четверонога малювала у Farm Sanctuary SA, некомерційному фонді, який надає безпечний притулок для врятованих тварин з ферм у Франшхуку.

"Її спадщина триває у святилищі, і наша місія — надихати всіх на добріший і стійкіший світ", — додала Лефсон.

Пігкассо, названа на честь відомого художника Пабло Пікассо, набула міжнародної популярності наприкінці 2016 року. Ажіотаж навколо її майстерних мазків прогримів у всьому світі мистецтва після того, як Лефсон засунула модифіковану кисть у рот свині і ляснула її перед порожнім полотном.

Пігкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Кожен шедевр вона підписувала, вмочуючи морду в червону фарбу і видруковуючи її на готовому виробі.

"Я не змушую її малювати. Вона малює, коли хоче", — пояснювала Лефсон на зорі кар'єри Пігкассо. "Часто ми збираємо кошик для пікніка і вона наїдається органічною полуницею, гуавою та попкорном у карамелі між мазками пензля. Для Пігкассо це просто рай для свиней".

Пігкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

2018 року свиня стала першою художницею-анімалісткою, яка влаштувала персональну виставку. Вона відбулася на набережній Вікторії та Альберта в Кейптауні, Південна Африка. Потім вона провела декілька додаткових виставок у Нідерландах, Німеччині, Франції, Китаї та Великій Британії.

Наступного року Пігкассо підписала угоду зі швейцарською годинною компанією Swatch. Вона позичила свою "Свиню, що літає" від Пігкассо для циферблату годинника компанії, випущеного обмеженим тиражем за 120 доларів.

Пігкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

2021 року кмітлива свиня продала свій малюнок німецькому покупцю більш ніж за 25 000 доларів, встановивши офіційний світовий рекорд за кількістю найвидатніших творів мистецтва, коли-небудь намальованих твариною.

На жаль, незабаром після цього Пігкассо захворіла.

"Хоча у Пігкассо вже були симптоми артриту протягом останніх декількох років, у вересні 2023 року її фізичний стан різко погіршився", - сказала Лефсон. "До початку жовтня обидві її задні ноги стали кульгавими через кальцифікацію нижньої частини хребта, посиленої артритом. Обидва невиліковні стани безпосередньо пов'язані з маніпуляціями та модифікаціями, яким піддаються сільськогосподарські тварини на сучасних промислово розвинених фермах".

Пігкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Але замість того, щоб оплакувати, Лефсон святкує життя і спадщину Пігкассо, аплодуючи довгостроковому впливу, що приніс мільйон доларів.

Остання робота Пігкассо називається "Овації".

Нагадаємо, картину продали за рекордні 17 мільйонів доларів, коли дізналися, хто автор. Картина "Поклоніння королів" виявилася роботою Рембрандта.

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