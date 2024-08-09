Помилилась у грецькій міфології: жінка обрала для доньки ім'я на честь венеричної хвороби

Жінка розповіла, як її подруга хотіла назвати свою доньку на честь захворювання, що передається статевим шляхом, переплутавши його з ім'ям персонажа грецької міфології. Тепер її звинуватили у тому, що вона вказала на це майбутній мамі.

Про це пише Mirror.

Вона пояснила, що її приятелька перебуває на п'ятому місяці вагітності і починає мозковий штурм щодо імені для свого первістка. Бажаючи почути думку друзів щодо імен, вона запросила їх до себе додому та озвучила варіанти.

"Вчора ми всі зібралися разом, щоб поспілкуватися, і вона розповіла нам про свою останню улюблену ідею. Хламідія. Перш ніж я встигла оговтатися від шоку, вона почала розповідати про те, що відтоді, як ми читали "Одіссею" в старших класах, вона завжди подобалася їй у грецькій міфології. Це займає хвилину, але з контексту, який вона задає в розмові, я розумію, що вона говорить про Клітемнестру (якщо ви не знаєте і не хочете шукати, це дружина царя Агамемнона і сестра Олени Троянської). Тож я перебиваю її і кажу: "Зачекай, ти маєш на увазі Клітемнестру, а не Хламідію. Правильно? А вона: "Ні, я мала на увазі Хламідію", - почала розповідь подруга.

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Намагаючись врятувати її від "жахливої" помилки, вона пояснила, що хламідії - це ЗПСШ, а не фігура з грецької міфології. Вона додала: "Після того, як я почала шукати в Google, щоб довести свою точку зору, вона зніяковіла і замовкла. Настрій на решту часу, що ми провели разом, трохи зіпсувався".

Але коли вона повернулася додому, її вагітна подруга почала закидати її гнівними текстовими повідомленнями, засуджуючи її за те, що вона "поставила її в незручне становище перед усіма". Жінка додала: "Вона каже, що я могла б поговорити про це наодинці і не треба було так поблажливо ставитися до цього. Вона просто говорила про ім'я, яке їй подобається, а я змусила її почуватися ідіоткою. Я проігнорувала текст, тому що вона поводилася як ідіотка. Вона просто спиралася на десятирічну пам'ять про книжку, яку ми читали в старших класах, і переплутала ім'я з поширеним венеричним захворюванням. Простий пошук в Google перед тим, як так прив'язуватися до назви, вирішив би проблему ще до того, як вона виникла".

За її словами, інші жінки стали на захист вагітної подруги та почали критикувати її за те, що вона розповіла про венеричне захворювання. Але жінка вважає, що вони ще гірші подруги, якщо спостерігають і мовчать, знаючи, що це може зруйнувати життя дитини.

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Бажаючи дізнатися, чи була вона неправа, вона додала: "Я не думаю, що мені є за що перепрошувати, і, крім того, вони були цілком щасливі сидіти там і дозволяти їй думати, що її ім'я для дитини, що "передається статевим шляхом", буде гарним вибором. Уявіть, як їй було б соромно, коли вона пізніше виявила помилку і зрозуміла, що ні в кого з її друзів не вистачило порядності сказати їй правду. Але я відчуваю, що лише я одна на своєму боці, тож невже я тут справді нікчема?".

Коментуючи її допис, користувачі написали: "Колись давно я цілком обґрунтовано думав, що "Феллаціо" – це персонаж з "Ромео і Джульєтти". І я навіть не можу звинувачувати дитячий мозок", "Клітемнестра? Не впевнена, що не хотіла б бути Хламідією", "Кандіда – це справжнє жіноче ім'я, хоча воно дуже рідко використовується в наші дні (ймовірно, зі зрозумілих причин). Кендіс все ще залишається досить поширеним".

Нагадаємо, 6-річна дівчинка не отримала паспорт через те, що її назвали на честь персонажа "Гри престолів". Як виявилося, це ім'я – торговельна марка Warner Brothers.

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