Помилилася тюбиком: в Індії дівчина почистила зуби щурячою отрутою і померла

Медикам не вдалося її врятувати.

В індійському Мумбаї 18-річна дівчина випадково почистила зуби щурячою отрутою і померла.

Про це повідомляє видання Khaleej Times.

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Правоохоронці встановили, що Афсана Хан вранці помилково взяла замість зубної пасти тюбик з щурячою отрутою, що лежав поруч. Вона почистила зуби і лише після цього зрозуміла, що то була не паста. Дівчина прополоскала рот і нікому не сказала про інцидент.

Згодом вона відчула сильний біль у животі. Мати відвезла її до лікарні. "Попри те, що лікарі дали їй ліки, пацієнтка продовжувала скаржитися на біль в животі протягом трьох днів. Після цього вона розповіла матері, що переплутала пасту і отрута", - повідомили в поліції.

Дівчину знову шпиталізували, але її стан не покращився. Незважаючи на зусилля лікарів, вона померла.

Як повідомлялося, у болівійському місті Санта-Крус-де-ла-Сьєрра жінка знайшла людський палець в гамбургері, який замовила в одному із місцевих кафе. Слідство встановило, що за два дні до цього один з робітників, який готував м'ясний фаршу для 20 ресторанів мережі, втратив два пальці в результаті нещасного випадку. Співробітника шпиталізували.

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