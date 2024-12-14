Помилково відсидів 13 років: в'язниця вимагає у невинного чоловіка 4,3 млн гривень за "проживання"

У Німеччині в'язниця вимагає з невинного чоловіка 100 000 євро за харчування та проживання у тюрмі.

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Минулого року з Манфреда Гендіцкі було знято звинувачення у вбивстві. До цього він провів 13 років у в'язниці як невинна людина.

Мешканець громади Роттах-Егерн провів за ґратами 4916 днів, бо прокуратура звинуватила його у вбивстві, яке, як з'ясувалося згодом, ймовірно, було лише нещасним випадком.

Після звільнення він хотів отримати компенсацію у розмірі 750 тисяч євро, але натомість отримав шалений рахунок. Так, нещодавно судова влада дуже точно перерахувала його термін. Після того, як Гендіцкі був звільнений 2022 року і виправданий 2023-го, справа тепер лише в грошах. Генеральна прокуратура Мюнхена хоче стягнути з Манфреда трохи менше 100 000 євро (4,3 млн гривень) – за тюремну їжу і "проживання". За словами судді Сімона Пшорра, це є законною практикою у Німеччині.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік викрав "Ниву", щоб відвезти козу до монастиря. Стало відомо, як його покарали.

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