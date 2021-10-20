Помста за малюка: слониха розтоптала крокодила і підняла його за хвіст

Туристи на африканському сафарі стали свідками битви двох представників мегафауни.

Розлючена самка африканського слона напала на крокодила, який викрав мале слоненя на мілководді річки Замбезі у Замбії.

Як повідомляє видання Daily Mail, цей напад велетенського звіра зафіксував під час сафарі турист із Данії Ганс Хенрік Хаар.

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На знятих кадрах видно, як слониха топчеться по крокодилу, довжина якого, здається, становить від восьми до десяти футів (2,5-3 метри).

Крокодил б’ється в конвульсіях під поверхнею води, але звір-важковаговик невпинно розчавлює меншого хижака. Ще через хвилину слониха вхопила крокодила за хвіст і витягла його з води.

Ймовірно, на той момент він вже був мертвим або смертельно пораненим, бо не чинив ніякого спротиву.

Нагадаємо, раніше у Флориді ветеран американської армії виявив алігатора біля свого будинку і використав сміттєвий контейнер для того, щоб спіймати хижака.

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