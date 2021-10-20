Помста за малюка: слониха розтоптала крокодила і підняла його за хвіст

Туристи на африканському сафарі стали свідками битви двох представників мегафауни.
Розлючена самка африканського слона напала на крокодила, який викрав мале слоненя на мілководді річки Замбезі у Замбії.
Як повідомляє видання Daily Mail, цей напад велетенського звіра зафіксував під час сафарі турист із Данії Ганс Хенрік Хаар.
На знятих кадрах видно, як слониха топчеться по крокодилу, довжина якого, здається, становить від восьми до десяти футів (2,5-3 метри).
Крокодил б’ється в конвульсіях під поверхнею води, але звір-важковаговик невпинно розчавлює меншого хижака. Ще через хвилину слониха вхопила крокодила за хвіст і витягла його з води.
Ймовірно, на той момент він вже був мертвим або смертельно пораненим, бо не чинив ніякого спротиву.
Нагадаємо, раніше у Флориді ветеран американської армії виявив алігатора біля свого будинку і використав сміттєвий контейнер для того, щоб спіймати хижака.