Помстилась через інтим з чоловіком: у Тернополі жінка побила фалоімітаторами колишню подругу

У Тернополі в одному із салонів краси жінка побила фалоімітаторами колишню подругу. Вона звинуватила потерпілу в тому, що та переспала з її чоловіком.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, інцидент стався 12 травня у Тернополі в приміщенні салону краси, власницею якого є потерпіла. До приміщення увірвалась її колишня подруга, яка при собі мала 5 фалоімітаторів. Жінка накинулась на власницю салону краси, звинувачуючи останню в тому, що вона переспала з її чоловіком.

Підозрювана своєї провини не визнала. Вона розповіла, що вже давно дружить з потерпілою та довіряла її свої таємниці, проте остання переспала з її чоловіком, а тому вона вирішила помститись та закидала колишню подругу фалоімітаторами. Нападниця звинуватила потерпілу також і у тому, що вона розлучилась із своїм чоловіком і тепер він не спілкується з дітьми.

Власниця салону краси розповіла, що вона була знайомою із нападницею 10 років, чоловік останньої дійсно проявляв до неї симпатію та дарував подарунки, проте вона не відповіла взаємністю.

Свідок інциденту зазначила, що вона у момент нападу була на процедурі та бачила, як у потерпілу постійно "летіли гумові предмети".

Медична експертиза діагностувала у потерпілої легкі тілесні ушкодження. Суд визнав нападницю винною за ч. 1 ст. 125 КК України. Вона повинна заплатити 850 грн штрафу та 5 тис. грн моральної компенсації потерпілій.

Інші курйози

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