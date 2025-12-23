- Дата публікації
Помиляються майже всі: як за новим правописом утворюється по батькові від Ігор
Мовознавці пояснили, як правильно утворювати по батькові від імені Ігор.
Новий український правопис справді може здивувати, особливо коли йдеться про звичні речі. Однією з таких стала форма по батькові від імені Ігор — варіант, до якого звикли роками, тепер радять уникати.
Про це пише УНІАН.
За сучасними нормами української мови правильна форма чоловічого по батькові — Ігорьович. Варіанти Ігорович та Ігоревич нині вважають помилковими.
Мовознавці пояснюють це граматичною особливістю імені.
Ім’я Ігор належить до так званої м’якої групи іменників. Хоч у початковій формі м’який знак не пишеться, в інших відмінках він з’являється: Ігоря, Ігорю. Саме тому в по батькові має бути м’який знак — Ігорьович.
Фахівці радять запам’ятати просту аналогію:
Василь — Васильович
Ігор — Ігорьович
Для жінок змін немає. Форма Ігорівна як була правильною, так і залишається нормативною.
Мовознавці нагадують базові норми:
для чоловічих по батькові використовується суфікс -ович
для жіночих — -івна або -іївна
Які є винятки
Деякі по батькові склалися історично й не завжди відповідають логіці сучасної граматики:
Григорій — Григорович, а не Григорійович
Микола — Миколайович, попри форму імені
Такі варіанти закріпилися в мові й вважаються нормативними.
