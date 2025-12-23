ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
2 хв

Помиляються майже всі: як за новим правописом утворюється по батькові від Ігор

Мовознавці пояснили, як правильно утворювати по батькові від імені Ігор.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Українська мова

Українська мова / © pixabay.com

Новий український правопис справді може здивувати, особливо коли йдеться про звичні речі. Однією з таких стала форма по батькові від імені Ігор — варіант, до якого звикли роками, тепер радять уникати.

Про це пише УНІАН.

За сучасними нормами української мови правильна форма чоловічого по батькові — Ігорьович. Варіанти Ігорович та Ігоревич нині вважають помилковими.

Мовознавці пояснюють це граматичною особливістю імені.

Ім’я Ігор належить до так званої м’якої групи іменників. Хоч у початковій формі м’який знак не пишеться, в інших відмінках він з’являється: Ігоря, Ігорю. Саме тому в по батькові має бути м’який знак — Ігорьович.

Фахівці радять запам’ятати просту аналогію:

  • Василь — Васильович

  • Ігор — Ігорьович

Для жінок змін немає. Форма Ігорівна як була правильною, так і залишається нормативною.

Мовознавці нагадують базові норми:

  • для чоловічих по батькові використовується суфікс -ович

  • для жіночих — -івна або -іївна

Які є винятки

Деякі по батькові склалися історично й не завжди відповідають логіці сучасної граматики:

  • Григорій — Григорович, а не Григорійович

  • Микола — Миколайович, попри форму імені

Такі варіанти закріпилися в мові й вважаються нормативними.

Нагадаємо, слово «капюшон», яке часто вживають українці для позначення частини верхнього одягу, має французьке походження. Водночас в українській мові існують питомі й милозвучні відповідники, зокрема «відлога» та «каптур», зафіксовані у Словнику української мови та вживані ще в класичній літературі.

Окрім цього, мовознавці звертають увагу на маловживані діалектизми — «затула», «коба» та «кобка», які також можуть слугувати альтернативами іншомовному слову і збагачувати український словниковий запас.

Дата публікації
Кількість переглядів
243
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie