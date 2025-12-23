Помиляються майже всі: як за новим правописом утворюється по батькові від Ігор

Українська мова / © pixabay.com

Реклама

Новий український правопис справді може здивувати, особливо коли йдеться про звичні речі. Однією з таких стала форма по батькові від імені Ігор — варіант, до якого звикли роками, тепер радять уникати.

Про це пише УНІАН.

За сучасними нормами української мови правильна форма чоловічого по батькові — Ігорьович. Варіанти Ігорович та Ігоревич нині вважають помилковими.

Реклама

Мовознавці пояснюють це граматичною особливістю імені.

Ім’я Ігор належить до так званої м’якої групи іменників. Хоч у початковій формі м’який знак не пишеться, в інших відмінках він з’являється: Ігоря, Ігорю. Саме тому в по батькові має бути м’який знак — Ігорьович.

Фахівці радять запам’ятати просту аналогію:

Василь — Васильович

Ігор — Ігорьович

Для жінок змін немає. Форма Ігорівна як була правильною, так і залишається нормативною.

Реклама

Мовознавці нагадують базові норми:

для чоловічих по батькові використовується суфікс -ович

для жіночих — -івна або -іївна

Які є винятки

Деякі по батькові склалися історично й не завжди відповідають логіці сучасної граматики:

Григорій — Григорович , а не Григорійович

Микола — Миколайович, попри форму імені

Такі варіанти закріпилися в мові й вважаються нормативними.

Нагадаємо, слово «капюшон», яке часто вживають українці для позначення частини верхнього одягу, має французьке походження. Водночас в українській мові існують питомі й милозвучні відповідники, зокрема «відлога» та «каптур», зафіксовані у Словнику української мови та вживані ще в класичній літературі.

Реклама

Окрім цього, мовознавці звертають увагу на маловживані діалектизми — «затула», «коба» та «кобка», які також можуть слугувати альтернативами іншомовному слову і збагачувати український словниковий запас.