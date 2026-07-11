Помиляються майже всі: психологи пояснили, чого насправді хочуть чоловіки від сексу

Ліжко, пара / © Freepik

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Поширений стереотип про те, що чоловіків у сексі цікавить лише фізичне задоволення, не підтверджується сучасними дослідженнями. Психологи та сексологи дійшли висновку, що для більшості чоловіків інтимна близькість нерозривно пов’язана з любов’ю, довірою та відчуттям емоційної єдності з партнеркою.

Про це пише ВВС.

Психолог Петра Зеброфф зазначає, що роками суспільство формувало образ чоловіка, який нібито постійно думає лише про секс і завжди має бути його ініціатором.

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Втім, сучасні дослідження свідчать про інше. Під час опитування чоловіків і жінок у тривалих стосунках більшість респондентів пояснювали, що обирають секс із партнером не лише заради фізичного задоволення.

Найчастіше вони говорили про бажання відчути любов, ніжність, довіру, безпеку та емоційну близькість.

Що здивувало навіть науковців

Особливо несподіваним стало те, що чоловіки навіть трохи частіше за жінок називали саме емоційний зв’язок головною причиною інтимної близькості.

Водночас жінки часто недооцінювали, наскільки важливо чоловікам відчувати підтримку, турботу та романтику. Саме через такі взаємні помилкові уявлення, на думку психологів, у багатьох парах поступово слабшає сексуальний потяг.

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Ще одне дослідження сексологинь Сари Гантер Мюррей та Лорі Бротто показало, що майже 95% чоловіків хочуть відчувати себе сексуально бажаними для своєї партнерки.

Однак лише невелика частина опитаних зазначила, що отримує таке підтвердження настільки часто, як їм хотілося б.

Чоловіки зізнавалися, що особливо цінують, коли жінка сама проявляє ініціативу, фліртує, говорить компліменти або першою демонструє свої почуття.

Що насправді робить сексуальне життя щасливим

Дослідники наголошують: головною причиною проблем у сексуальному житті часто стає не різниця між чоловіками та жінками, а нерозуміння потреб одне одного.

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Американська сексологиня Емілі Нагоскі також зазначає, що щасливі пари не обов’язково постійно відчувають сильну пристрасть. Натомість вони вміють відкрито говорити про свої бажання, довіряють одне одному та не бояться обговорювати інтимні теми.

Саме чесне спілкування, взаємна повага та емоційна близькість, за словами експертів, є основою гармонійних стосунків і задоволеного сексуального життя.

Нагадаємо, дослідження вчених (645 учасників) показало, що секс знижує стрес лише в день близькості, не маючи сталого ефекту назавтра. Ключовим є мотив: секс через тиск, провину або страх конфлікту лише посилює напруженість згодом. Позитивний вплив можливий лише за щирого бажання близькості, проте він нестабільний і не замінює розв’язання реальних причин стресу.

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