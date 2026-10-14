Помирали один за одним: жінка роками годувала чоловіків отрутою і вдавала люблячу дружину

Бланш Тейлор Мур / © AP

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У США Бланш Тейлор Мур роками мала репутацію привітної християнки, чудової господині та вправної кулінарки. Однак згодом слідчі запідозрили, що за цим образом могла приховуватися серійна отруйниця, а люди поруч із нею отримували небезпечні дози миш’яку.

Про історію Бланш Тейлор Мур, яку засудили до смертної кари за вбивство свого коханця, розповідає видання Oxygen.

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Бланш народилася 1933 року в родині самопроголошеного євангельського проповідника. У 19 років вона вийшла заміж за ветерана Корейської війни Джеймса Наполеона Тейлора. Подружжя прожило разом 21 рік і виховало двох дочок.

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1973 року 45-річного Тейлора знайшли непритомним у ліжку. Незабаром він помер, а причиною смерті тоді назвали серцевий напад.

Після смерті чоловіка Мур почала стосунки зі своїм колегою Реймондом К. Рідом. Вони тривали роками, однак пара не одружилася. 1985 року Мур також познайомилася з преподобним Дуайтом В. Муром.

Невдовзі Рід тяжко захворів. Його мучили сильна нудота та блювання, а лікарі тривалий час не могли встановити причину. Бланш регулярно відвідувала чоловіка в лікарні та приносила йому їжу. За даними News & Record, 1 жовтня 1986 року медсестри бачили, як вона годувала Ріда домашнім банановим пудингом. Через тиждень він помер. Тоді його смерть пов’язали з ускладненнями синдрому Гійєна — Барре.

У квітні 1989 року Бланш одружилася з Дуайтом Муром. Але вже під час медового місяця чоловікові стало зле. Його госпіталізували із сильним болем, нудотою, блюванням, діареєю, онімінням кінцівок та іншими симптомами.

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Зрештою медики вирішили перевірити організм пацієнта на важкі метали. Аналізи показали надзвичайно високий рівень миш’яку. Про результати повідомили поліцію, а доступ відвідувачів до Дуайта обмежили. Після цього його стан почав стабілізуватися.

Слідчі звернули увагу на попередню смерть Реймонда Ріда. Його тіло ексгумували, а дослідження виявило смертельно небезпечну концентрацію миш’яку. Після цього перевірили й останки першого чоловіка Бланш — Джеймса Тейлора. В його організмі рівень миш’яку у десятки разів перевищував норму.

Правоохоронці почали вивчати й інші підозрілі смерті серед близьких Мур. Загалом слідчі отримали судові дозволи на медичні записи 22 людей. Також ексгумували тіла її батька та свекрухи: в обох виявили підвищений рівень миш’яку, однак його концентрація не вважалася смертельною.

18 липня 1989 року Бланш Тейлор Мур заарештували. Їй висунули обвинувачення у двох убивствах та одному замаху на вбивство.

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Перед судом захист представив рукописне «зізнання» чоловіка, який нібито стверджував, що саме він отруїв близьких Бланш через кохання до неї. Однак експертиза почерку встановила, що записку написала сама Мур.

Першою до суду дійшла справа про смерть Реймонда Ріда. У листопаді 1990 року присяжні визнали 57-річну Бланш винною у його вбивстві, після чого її засудили до смертної кари.

За смерть першого чоловіка та отруєння Дуайта Мура вона окремо перед судом так і не постала — після смертного вироку решту звинувачень зняли. Сама Бланш Тейлор Мур протягом років наполягала на своїй невинуватості.

Невдовзі Дуайт подав на розлучення. Згодом він одружився вдруге, переїхав до Вірджинії та помер 2013 року від природних причин.

Нині Бланш Тейлор Мур 93 роки. Вона залишається однією з двох жінок, засуджених до смертної кари в Північній Кароліні, та найстаршою ув’язненою в камері смертників цього штату. Попри вирок, американка продовжує наполягати на своїй невинуватості.

У Північній Кароліні смертні вироки не виконували від 2006 року, тому існує ймовірність, що решту життя Мур проведе за ґратами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський студент перетворив орендоване житло Airbnb на місце жорстокого вбивства, скопіювавши деталі із серіалу «Декстер». Затримали його після того, як він сам зупинив поліцейських і попросив допомоги.

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