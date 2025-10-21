Помирав 17 разів за 13 хвилин: чоловік розповів, кого зустрів у потойбіччі

Чоловік спілкувався зі своїми померлими родичами під час клінічної смерті / © Freepik

Історія 39-річного британця Джона Вільямса, чиє серце зупинялося понад півтора десятка разів за лічені хвилини, виходить за межі звичайного поняття «навколосмертного досвіду». Чоловік, який пережив численні клінічні смерті під час складної операції, розповів, що бачив своїх померлих родичів та відчув «неземний спокій».

Про неймовірний випадок із життя Джона Вільямса пише UNILAD.

17 зупинок серця за 13 хвилин

Проблеми зі здоров’ям Джона Вільямса почалися у 2004 році, коли під час святкування дня народження партнерки він раптово знепритомнів і був терміново госпіталізований із серйозним інфарктом міокарда — станом, коли блокується приплив крові до серця. Лікар тоді прямо сказав йому: «З інфарктами ти або живеш, або помираєш. Середини немає».

Через майже рік Вільямсу призначили операцію потрійного шунтування на серці у приватній лікарні в Лідсі. Чоловік знав, що серце буде тимчасово зупинено, але, за його словами, відчув дивний спокій, «щось таке, чого ніколи не відчував раніше».

Саме під час цієї складної процедури стався несподіваний медичний інцидент: серце Вільямса увійшло в аритмію — стан, коли порушені електричні сигнали призводять до ненормального ритму. Лікарям довелося застосовувати дефібрилятор 17 разів за 13 хвилин, що фактично означало 17 клінічних смертей. Про те, що сталося, чоловікові ще довго нагадували дві прямокутні обпалені плями на його грудях.

Зустріч на небесах і батьківське попередження

Джон Вільямс стверджує, що під час операції він відчув присутність своїх померлих батька та дідуся ще до того, як його серце зупинилося. А вже під час процедури, коли його серце багаторазово зупинялося, він знову побачив їх у місці, яке він описав як «небеса».

«Ми були в одній кімнаті разом, і я пам’ятаю, як сказав їм: 'Скоро побачимося, не можу дочекатися, щоб побачити вас обох, минуло так багато часу'», — пригадав британець.

На його слова дідусь тепло відповів: «Ти виріс з того часу, як я тебе востаннє бачив. Ми побачимося дуже скоро».

Проте послання його батька було рішучим: «У тебе вдома дві молоді доньки… Ще ні«.

Коли Джон оговтався, він думав, що минуло лише кілька годин після операції, але насправді він виходив зі штучної коми, яка тривала кілька днів. Чоловік зізнається, що досі не може повністю пояснити, що сталося, але стверджує, що відчував «неземний спокій», якого не відчував більше ніколи.

