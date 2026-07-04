Понад 10 хвилин була мертвою: жінка розповіла, що побачила "на тому світі"

Потойбіччя / © ТСН

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Жінка, яка понад 10 хвилин перебувала у стані клінічної смерті після внутрішньої кровотечі, поділилася своїми спогадами про пережите.

Про це пише «unilad».

Історія Розмарі Торнтон розпочалася з особистої трагедії. Лише за кілька місяців після того, як її чоловік наклав на себе руки, жінці діагностували рак другої стадії. За словами Торнтон, після проведення біопсії її виписали з лікарні, незважаючи на сильну кровотечу. Згодом її стан різко погіршився.

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«Спочатку я подумала: ось мій вихід», — згадує вона.

Попри це, жінка все ж викликала швидку допомогу. Уже в лікарні через внутрішню кровотечу вона втратила свідомість, а її серце зупинилося.

Торнтон розповідає, що момент клінічної смерті запам’ятався їй дуже чітко.

«У мене було відчуття, ніби мене виштовхнули з тіла. Наче тост вискочив із тостера», — описала вона.

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Жінка також пригадує, що в той момент усі негативні емоції, які переслідували її після смерті чоловіка, раптово зникли.

«Почуття провини, самозвинувачення, тривога, смуток, біль, жаль… усі негативні емоції, які тільки можна уявити, — усе це зникло», — стверджує Торнтон.

За її словами, головним відчуттям був абсолютний спокій.

«Головною моєю думкою був спокій… Наче він проник у кожну клітину мого тіла», — сказала вона.

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Жінка розповіла, що, за її словами, опинилася у світлій кімнаті, де були лише двері.

«Я знала, що саме ці двері гарантують, що я більше не повернуся», — пригадує вона.

Торнтон стверджує, що вже була готова пройти через них, сподіваючись знову зустрітися зі своїм чоловіком. Однак саме тоді, за її словами, вона побачила іншу картину.

Жінка побачила медсестру з приймального відділення, яка намагалася врятувати їй життя.

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«О, люба, ми не дозволимо тобі померти», — саме ці слова, як стверджує жінка, вона почула.

Після цього, за її словами, вона побачила, як медсестра нахилилася вперед, закрила обличчя руками та почала плакати.

«Я бачила це. Я знала, що вона мене не чує, не бачить і не відчуває», — розповіла Торнтон.

Саме тоді, за її словами, вона змінила своє рішення.

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Після того як Розмарі Торнтон прийшла до тями, медики повідомили їй, що вона перебувала у стані клінічної смерті понад десять хвилин через внутрішню кровотечу. Через тривалу відсутність кровопостачання мозку лікарі попереджали, що ризик серйозних неврологічних ушкоджень був надзвичайно високим.

Втім, за словами жінки, результати обстеження показали, що жодних неврологічних порушень у неї не виявили. Крім того, Торнтон стверджує, що під час подальших медичних обстежень лікарі не знайшли ознак онкологічного захворювання, яке раніше було у неї діагностоване.

Нагадаємо, американська медсестра Бріджит Кендіс стверджує, що пережила небезпечну реакцію на щеплення від Covid-19, впала в кому і бачила пекло. За її словами, там відбувалися моторошні тортури, а вона кричала до Ісуса, після чого вийшла з коми. Після одужання жінка повністю змінила спосіб життя.

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