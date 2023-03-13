"Понад 20 мішків меду": подружжя знайшло вдома гігантський вулик

Пара зауважила темні плями на стінах. Утім, те, що вони побачили згодом - вразило їх.

Сімейна пара знайшла вдома гігантський вулик. У результаті їм вдалося вивезти 20 мішків меду.

Про це пише DailyStar.

Зазначається, що сім'ї запропонували 10 000 фунтів стерлінгів за вулик.

Пара побачила тоді знахідку тоді, коли мед почав капати по їхніх стінах. Жінка розповіла, що спершу подумала, що темні плями на стінах просто вологі. Однак коли солодкий запах почав поширюватися в будинку, вона передумала і почала руйнувати свій будинок на частини, шукаючи причину.

Розірвавши дошки підлоги у своєму будинку у Фолкстоні, 41-річна жінка виявила щось «божевільне» – шестифутові шматки стільників і літри меду.

«Ми ніколи не бачили нічого подібного. Сам об’єм вулика був величезний. Ми продовжували зрізати ці дошки для підлоги, і стільники з’являлися все більше і більше. Запах вразив вас одразу. Це був цей солодкий сморід, і ми відчували цей дуже нудотний запах протягом багатьох років". - каже вона.

Звичайними гумовими рукавичками банда почала зачерпувати та вилучати стільки меду, скільки могла. Через чотири тижні всі стільники були прибрані з-під ніг.

"Але це було не так просто, оскільки рій «бджіл-розбійників» налетів, щоб спробувати отримати солодке для себе, але, на щастя, нікого не вжалили. Під підлогою також виявили опаришів та міль", - розповіло подружжя.

Сім'ї довелося викликати місцевих бджолярів. Загалом вони вилучили 20 «великих» мішків для сміття, наповнених зараженим міллю медом.

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