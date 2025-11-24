Понад 27 років пішки: британець завершує неймовірну кругосвітню подорож

Карл Бушбі на початку подорожі / © The LAD bible

Реклама

Британець Карл Бушбі майже завершив неймовірну кругосвітню подорож, яку розпочав у 1998 році. За 27 років він пройшов понад 30 000 миль пішки, уникаючи будь-яких механічних видів транспорту.

Про це повідомляє Lad Bible.

Карл у Стамбулі на початку цього року / © The LAD bible

Його шлях пролягав через численні глобальні події: святкування тисячоліття, теракти 11 вересня та пандемію COVID-19. Незважаючи на небезпеки та несприятливі обставини, Бушбі дотримувався своїх правил: не користуватися транспортом і не повертатися додому, поки не завершить подорож пішки.

Реклама

“Я зустрів лише найкраще за ці 27 років, і це просто чудово”, — зазначив він в інтерв’ю CBS News.

Бушбі у Беринговій протоці 2006 року / © The LAD bible

Під час мандрівки Бушбі стикнувся з серйозними випробуваннями: перетинав зони бойових дій, ледве уникнув нападу білого ведмедя та переплив Каспійське море понад 186 миль. Лише після 2013 року він почав користуватися технологіями, зокрема сенсорним телефоном і TikTok, де зібрав понад 350 тисяч підписників.

© The LAD bible

Незабаром мандрівник повернеться додому до Великобританії, пройшовши останні приблизно 2 000 миль. Він наголошує, що головне — зробити перший крок: “Не бійтеся, встаньте з дивану та йдіть назустріч своїм мріям. Це відкриває перед вами цілий світ можливостей”.

Його історія стала прикладом витримки, мужності та рішучості, нагадуючи, що навіть у сучасному світі пішохідна подорож навколо світу залишається неймовірним досягненням.

Реклама

Раніше ми писали, що 26-річний мандрівник із Нідерландів Тімо де Йонг, який зараз автостопом перетинає шлях від Південної Кореї до Південної Африки, розповів про країну, що стала його абсолютним фаворитом.