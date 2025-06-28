Понад 500 видів птахів можуть зникнути: науковці б’ють на сполох

Птахи / © Unsplash

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Унікальні, різнокольорові, важливі для екосистем — сотні пташиних видів перебувають на межі зникнення. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, попереджає: понад 500 видів птахів можуть зникнути у найближчі 100 років, якщо не буде вжито термінових заходів.

Про це пише Daily.Mail.

Головними загрозами називають зміну клімату та втрату середовища існування. Дослідження, яке охопило близько 10 тисяч видів птахів, ґрунтується на даних Червоного списку МСОП — найбільш авторитетного джерела інформації про статус зникаючих видів.

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Навіть якщо повністю зупинити вплив людини, близько 250 видів усе одно можуть вимерти.

«Ми стикаємося з кризою вимирання птахів, безпрецедентною в сучасний час», — наголошує Керрі Стюарт, провідна авторка дослідження з Університету Редінга.

За її словами, багато видів уже настільки вразливі, що для їхнього порятунку потрібні спеціальні програми — від штучного розведення до відновлення природних середовищ.

Дослідження також показало, що найбільше під загрозою — птахи з великим тілом або широкими крилами. Вони особливо вразливі до полювання, втрати середовища існування та змін клімату.

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У списку видів, яким загрожує зникнення, опинилися й птахи, знайомі мешканцям Великої Британії. Серед них — Балеарський буревісник (менше 6000 особин), великий дрохва — найважчий літаючий птах, який колись був національним символом, а також атлантичний тупик, якого часто можна побачити біля узбережжя в сезон розмноження.

Окрім того, до списку потрапили й рідкісні гості Британії — товариська чайка, жовтогрудий вівсянка, а також екзотичні види з інших регіонів: ітомбвійська сова (Центральна Африка), імператорський дятел (Мексика), сонячна жовточерева пташка (Мадагаскар).

За словами професорки Мануели Гонсалес-Суарес, лише припинення загроз недостатньо. Необхідно створити спеціалізовані програми порятунку принаймні для 250–350 видів. При цьому зосередження уваги лише на 100 найунікальніших видах дозволить зберегти до 68% морфологічного різноманіття птахів — форм, розмірів, екологічних функцій.

Дослідники наголошують: найбільше птахів врятує зупинка руйнування середовищ існування. А от збереження найунікальніших видів — потребує боротьби з полюванням і програм відновлення середовищ.

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Це не лише прогнози. Вже сьогодні помітно, як зникають навіть знайомі та поширені раніше види. Наприклад, шпаки у Великій Британії втратили 85% чисельності з 1979 року, а натомість спостерігається значне зростання популяції вівчарів (+1160%).

Науковці закликають до негайних дій, адже саме птахи — важливі індикатори стану природи. Їхня втрата загрожує не лише окремим видам, а й стабільності всієї екосистеми.

Нагадаємо, міжнародна група дослідників, вивчаючи 69 видів птахів у різних частинах Західних Гат в Індії, змогла розкрити причину активного співу пернатих саме в ранкові години.