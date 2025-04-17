Понад 900 людей зіграли у "Монополію" на честь дівчинки, яка померла від раку мозку

918 людей зіграли в «Монополію» та встановили рекорд / © Guinness World Records

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30 березня в Сіднеї, Австралія, понад 900 людей об’єдналися, щоб зіграти в улюблену гру маленької Алегри Васіліу, яка пішла з життя у 6 років внаслідок раку мозку. Захід не лише встановив новий рекорд, а й зібрав кошти на боротьбу з хворобою.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

2017 року життя родини Васіліу розділилося на «до» і «після» — саме тоді їхня донька Алегра померла. Весела, добра і надзвичайно захоплена грою в «Монополію», вона залишила глибокий слід у серцях усіх, хто її знав.

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Батьки дівчинки — Сью-Еллан і Маріно — вирішили увіковічнити пам’ять доньки тим, що вона любила найбільше. Так народилася ідея провести масову гру в «Монополію», щоб водночас зібрати кошти на благодійність і привернути увагу до дитячого раку мозку.

918 людей зіграли в «Монополію» та встановили рекорд / © Guinness World Records

Унікальний захід організував фонд Little Legs Foundation. Участь у грі взяли 918 осіб, які сформували команди за понад 150 столами, щоб одночасно зіграти в «Монополію». Але це була не звичайна версія гри — її спеціально розробили в межах ініціативи «Армія Алегри», де зображення дівчинки прикрашало коробку, а частина коштів від продажу йшла на дослідження дитячих пухлин мозку.

918 людей зіграли в «Монополію» та встановили рекорд / © Guinness World Records

Цей день став не лише рекордним — адже вдалося перевершити попередній світовий рекорд у 733 гравці — а й надзвичайно емоційним.

«Коли я вийшла на сцену, щоб сказати декілька слів, мене переповнювала вдячність. Я бачила, як родини, які ніколи не знали Алегру, зібралися разом із тими, хто її щиро любив», — розповіла мама дівчинки, Сью-Еллан. — «Це була мить, коли пам’ять про неї об’єднала сотні людей. І я пишалася тим, що стояла там як її мама».

Батьки Алегри / © Guinness World Records

Це була вже друга спроба встановити рекорд. Попереднього разу у жовтні 2023 року родині не вистачило лише 30 учасників. Але вони не здалися.

«Ми — сім’я стійкості. Ми знаємо, що добро не приходить легко. Але цього разу в нас був вогонь в очах. Ми зробили це заради наших дітей і заради Алегри», — додала Сью-Еллан.

918 людей зіграли в «Монополію» та встановили рекорд / © Guinness World Records

Під час заходу гостей розважала жива музика, їх надихали медики, які займаються лікуванням онкохворих дітей, а атмосферу заряджав щирий дух єдності. І кульмінацією стала мить, коли представник Книги рекордів Гіннеса Браян Собел вручив фонду сертифікат про встановлення нового світового рекорду.

Наразі родина не планує нових масштабних ігор, проте не виключає, що «реванш» ще попереду. Бо, як каже Сью-Еллан, «Алегра має свою армію, і разом ми можемо змінити світ на краще».

918 людей зіграли в «Монополію» та встановили рекорд / © Guinness World Records

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