Понад рік на розі однієї вулиці щомісяця з'являється тарілка з очищеними бананами – фото

Вже понад рік на початку кожного місяця мешканці Бістона, містечка у Великій Британії, знаходять тарілку з очищеними бананами в одному й тому ж місці.

Про це пише Oddity Central.

Між першим і другим числом кожного місяця на розі Еббі Роуд і Венсор Авеню в Бістоні завжди з'являється тарілка з 16-20 очищеними бананами, і мешканці міста не мають жодного уявлення про те, хто стоїть за цим дивним звичаєм чи його значення.

Все, що можна сказати, це те, що попри кілька табличок з проханням зупинитися, не схоже, що таємничі фрукти зникнуть найближчим часом. Дехто припускає, що тарілка з бананами, полита медом, має якесь релігійне значення, а інші вважають, що це просто хтось підгодовує місцевих тварин, хоча жодна тварина ніколи не торкається їх. Поки що ніхто не знайшов справжньої відповіді на цю химерну загадку.

"Ми хотіли б знати, чому їх там залишили. Ми всі обговорювали це в нашій групі в WhatsApp, ми абсолютно спантеличені", - сказала одна місцева жителька The Guardian.

Банани

"Це досить дивно", - сказав інший мешканець. "На тарілці завжди лежить велика купа очищених фруктів і вони завжди политі чимось, схожим на мед. Я подумав, що це, мабуть, релігійна традиція, а може, комусь просто подобається годувати комах або щось подібне".

Таємниця очищених бананів Бістона розділила маленьке англійське містечко: одні мешканці, очевидно, в захопленні від цього явища, яке ніхто не може пояснити, а інші вважають це огидним і дратівливим і готові на все, аби це припинилося.

Складно повірити, що ніхто ніколи не бачив людину, яка залишає тарілку з очищеними бананами на одному місці, але тепер, коли ця дивна історія стала вірусною, можна з упевненістю сказати, що вони пильно стежитимуть за тим, що відбувається на перехресті Бістона в майбутньому.

Нагадаємо, таємничий шмат льоду з неба пробив металевий дах будинку чоловіка. Випадок розслідують фахівці.

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