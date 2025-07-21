Понад століття на дні: у морі знайшли загадкові уламки британського військового судна

У морі знайшли загадкові уламки британського військового судна / © BBC

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Уламки крейсера HMS Nottingham, що затонув під час Першої світової війни, виявили водолази за 60 миль від узбережжя Шотландії. Судно пролежало на глибині 82 метри понад століття, поки його не ідентифікувала команда міжнародного проєкту ProjectXplore.

Про це розповідає BBC.

У морі знайшли загадкові уламки британського військового судна. / © BBC

Корабель Королівського флоту був торпедований німецьким підводним човном 19 серпня 1916 року. Внаслідок атаки загинули 38 членів екіпажу. Решту — капітана, 20 офіцерів і понад 350 моряків — евакуювали два британські есмінці.

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Експедиція виявила на уламках тиснений напис “Ноттінгем” на кормі, а також посуд із емблемою флоту, що дозволило точно встановити ідентичність судна. За словами водолазів, розміри, структура і характер пошкоджень відповідають даним з архівів.

Пошук корабля тривав багато років, але лише у 2024 році команда ProjectXplore розпочала детальне розслідування, вивчивши суднові журнали, телеграми та карти. У квітні 2025 року за допомогою гідролокатора вдалося виявити потенційне місце загибелі крейсера. Остаточну ідентифікацію провели в липні.

У морі знайшли загадкові уламки британського військового судна. / © BBC

HMS Nottingham був уражений трьома торпедами під час розвідувальної операції. Німецький підводний човен спочатку помилково прийняли за рибальське судно, що призвело до фатальної помилки.

Раніше повідомлялось, що у водах Гуадалканалу біля Соломонових островів, після понад восьми десятиліть на дні океану було знайдено уламки японського військового корабля “Терудзукі”, зниклого під час Другої світової війни.

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