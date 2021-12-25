Понівечене обличчя та втрата зору: 20-річна дівчина вийшла заміж за чоловіка, який облив її кислотою

Понівечене обличчя та втрата зору: 20-річна дівчина вийшла заміж за чоловіка, який облив її кислотою

Дівчина нібито пробачила кривднику.

У Туреччині 20-річна дівчина вийшла заміж за 23-річного чоловіка, який облив її кислотою. Через знущання потерпіла майже втратила зір, а її обличчя стало понівеченим, проте вона запевняє, що пробачила кривднику та кохає його.

Про це повідомляє dailymail.co.uk.

20-річну Берфін Озек облив кислотою її колишній хлопець 23-річний Касим Озан Селтік після того, як вона у 2019 році вирішила покинути його. Він заявив, що "якщо її не отримає він, то хай дівчина буде самотньою".

Після нападу чоловіка арештували. Проте під час судового процесу він почав писати своїй жертві любовні листи та переконував, що він кохає дівчину і шкодує про те, що вчинив із нею. Тоді Берфін Озек навіть написала, що пробачила кривднику та хотіла відкликати заяву до поліції, проте громадськість вимагала, щоб агресора покарали.

Суд засудив чоловіка до 13 років та 6 місяців позбавлення волі. Проте через пандемію коронавірусу чоловік достроково звільнився. Тоді потерпіла та її кривдник і одружились. Наразі пара ще не прокоментувала свого рішення.

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