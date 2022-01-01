Попкорн з сюрпризом: підліток знайшов живого хом'яка у відрі з повітряною кукурудзою

Тваринка вкусила хлопця.

В американьській Алабамі підліток виявив хом'яка у відрі з попкорном, який придбав у кінотеатрі

Хлопець з друзями прийшов на перегляд фільму "Людина-павук", - пише Newsweek.

Хлопці розповідають, що в залі помітили звірятко, схоже на щура. Потім один з них опустив руку у відро з попкорном і виявив там хом'яка.

Юнак відніс гризуна одному зі співробітників кінотеатру. Втім, у цей момент гризун вкусив його. Тваринка випала з рук підлітка. Втікача зловили. Натомість хлопцеві повернули гроші за квиток та попкорн.

Згодом одна з місцевих мешканок розповіла, що за кілька днів до того четверо підлітків прийшли в кіно з хом'яком. Втім, тваринка втекла під час сеансу, але її не знайшлию Школярі залишили свої контактні дані співробітникам, щоб їм повідомили, якщо тваринку знайдуть.

Нагадаємо, у місті Баклі, що у Великій Британії, місцеві жителі змушені були збирати гроші для того, щоб впіймати білку, яка за 48 годин напала на 18 людей. Місцеві жителі назвали білку "смугастиком". Вона за 48 година покусала 18 місцевих жителів. Люди розповідають, що білка нападала на них зненацька в несподіваних місцях.

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