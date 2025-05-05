Популярна головоломка про вік спричинила суперечки в Мережі: багато хто помилився з відповіддю

Популярна головоломка про вік спричинила суперечки в мережі.

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Дженні та Нік — творці контенту, які щодня публікують головоломки для своєї онлайн-аудиторії. У нещодавньому відео на Facebook вони поділилися задачкою, яка викликала масу коментарів та плутанини.

Про це розповідає Mirror.

"Коли мені було 4 роки, мій брат був удвічі молодший. Зараз мені 40. Скільки років моєму брату?"

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Нік, як і багато коментаторів, припустив, що відповідь — 20, просто поділивши 40 навпіл. Такий підхід виявився неправильним.

Правильне рішення:

Коли головному герою було 4 роки, братові — 2. Отже, різниця у віці — 2 роки. Вона не змінюється з часом. Якщо зараз людині 40 років, то братові — 38.

Головоломка на перший погляд здається складною, але все зводиться до простої логіки — розуміння сталої різниці у віці між двома людьми. Іноді варто зупинитися та подумати, перш ніж ділити все навпіл.

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