Популярна зачіска може призвести до облисіння: експерти попередили про небезпеку

Яка зачіска призводить до випадіння волосся — попередження експертів / © Associated Press

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Популярні серед зумерів гладко зачесані пучки та хвости можуть спричинити випадіння волосся. Експерти пояснили, чим небезпечне регулярне носіння таких зачісок, як розпізнати перші ознаки проблеми та чи можна запобігти облисінню.

Про це повідомило видання New York Post.

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Гладко зачесане назад волосся стало одним із головних б’юті-трендів початку 2020-х років. Особливої популярності набули тугі пучки та хвости, які часто можна побачити на знаменитостях, зокрема моделі Беллі Хадід. Такі зачіски стали невіддільною частиною естетики clean girl, що передбачає мінімалістичний та охайний вигляд.

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Щоб досягти бажаного ефекту, волосся зазвичай сильно затягують назад, а потім пригладжують спеціальними засобами для укладання. Такий спосіб дозволяє підкреслити риси обличчя та створити ефект візуальної підтяжки. Однак фахівці попереджають, що регулярне натягування пасом може мати небажані наслідки.

Сертифікована трихологиня та стилістка Тіна Муї пояснила, що тугі зачіски можуть спричинити тракційну алопецію — випадіння волосся через постійне механічне натягування волосяних фолікулів.

Найчастіше проблема виникає вздовж лінії росту волосся та біля скронь, де пасма особливо вразливі до пошкоджень.

За словами експертки, випадіння волосся не починається одразу після кількох укладань. Зазвичай воно розвивається поступово, якщо людина протягом тривалого часу регулярно носить надто тугі зачіски.

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Водночас Муї зауважила, що популярні гладкі пучки та хвости — далеко не єдина причина порідшання волосся. За останні кілька років вона спостерігає збільшення кількості таких випадків серед жінок різного віку.

Найчастіше, за її спостереженнями, проблема пов’язана з гормональними порушеннями та незбалансованим харчуванням. Крім того, на цикл росту волосся можуть впливати сильний стрес, захворювання, схуднення на тлі використання препаратів GLP-1, зміни в прийманні ліків і хронічне недосипання.

Як зрозуміти, що зачіска шкодить волоссю

Сертифікована медична фахівчиня Шайна Рейнфорд розповіла, що багато жінок навіть не підозрюють про поступове порідшання волосся, доки зміни не стають помітними.

За її словами, пошкодження можуть накопичуватися протягом тривалого часу, тому зміна зовнішнього вигляду нерідко здається несподіваною. Це також може негативно впливати на впевненість у собі та самооцінку.

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Особливої уваги потребують зміни вздовж лінії росту волосся. Через постійне натягування пасма можуть ставати ламкими, волосся біля скронь — рідшати, а лінія його росту — поступово відступати.

Щоб зменшити ризик таких наслідків, Рейнфорд рекомендує насамперед послабити натягування волосся під час укладання.

Вона радить чергувати гладкі пучки та хвости із зачісками, які не створюють сильного тиску на волосяні фолікули. Також важливо обережно розчісувати волосся та не затягувати його надто сильно.

Якщо зачіска спричиняє біль, поколювання або подразнення шкіри голови, її варто негайно розпустити, наголосила експертка.

Чи можна відновити волосся після тугих зачісок

За словами фахівців, порідшання волосся, пов’язане з надмірним натягуванням, у деяких випадках можна зменшити завдяки правильному догляду за волоссям і шкірою голови.

Насамперед необхідно змінити звички укладання та уникати постійного механічного впливу на волосяні фолікули.

Однак якщо волосся продовжує випадати навіть після таких змін, Рейнфорд рекомендує звернутися до сертифікованого дерматолога. Лікар допоможе встановити причину порідшання та визначити, чи потрібне додаткове лікування.

Водночас експертка наголосила, що повністю відмовлятися від популярних гладких зачісок необов’язково. Вони залишаються практичними та універсальними, а головне — можуть бути безпечнішими, якщо не затягувати волосся надто сильно та робити перерви між укладаннями.

Нагадаємо, білі лусочки у волоссі не завжди свідчать про одну й ту саму проблему. Суха та жирна лупа можуть потребувати різного підходу до лікування, а деякі звички з догляду лише посилюють симптоми.

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