Вживання сиру перед сном може викликати нічні жахіття

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Чи справді давнє повір’я про те, що сир перед сном викликає жахіття, має підґрунтя? Ця суперечка десятиліттями бентежила любителів пізніх перекусів і шанувальників сиру. Нещодавнє дослідження нарешті дало відповідь на це питання, і його результати можуть змусити вас двічі подумати, перш ніж поласувати улюбленим сиром перед сном.

Про це пише Daily Mail.

Дослідження, проведене люксовим брендом товарів для сну The Odd Company, залучило 30 учасників, які протягом чотирьох ночей куштували чотири найпопулярніші сири Великої Британії: брі, чедер, стілтон і моцарелу.

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Результати експерименту шокували дослідників. З’ясувалося, що вживання всього 30 грамів сиру перед сном збільшує ймовірність нічних жахіть на 93%. Учасники описували яскраві, стресові та часто страшні сни: від зрад до зустрічей з колишніми або нападу роботів.

Найгіршим «провокатором» жахів виявився брі, який спричинив погані сни у 68% тих, хто його їв. Стілтон відповідав за жахи у 63%, чедер — у 56%, а моцарела — у 40% учасників експерименту.

Сири, які, найімовірніше, спричинять нічні жахіття: моцарела (40%), чедер (56%), стілтон (63%), брі (68%)

Крім того, сир перед сном призводив до втрати в середньому 1 години 7 хвилин сну за ніч.

Чому сир викликає нічні жахіття

Дієтологиня Емі Александер пояснює, що сир впливає на сон через свій хімічний склад. Насичені жири й білки, які містяться в ньому, довго перетравлюються і можуть підвищувати температуру тіла, що заважає глибоко заснути та гарно відпочити.

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Крім того, сир містить триптофан — амінокислоту, яка бере участь у синтезі серотоніну та мелатоніну, що регулюють настрій і сон. Високий рівень серотоніну може впливати на фазу швидкого сну, під час якої ми бачимо сновидіння, які можемо запам’ятати.

Ще одна речовина у складі сиру — тирамін, якого найбільше у витриманих твердих сирах (як пармезан чи рокфор) — стимулює вивільнення норадреналіну. Цей стимулятор може посилювати активність серця і мозку, що призводить до інтенсивніших тривожних снів або частих пробуджень. Саме тому моцарела, як молодий сир з низьким вмістом тираміну, виявилася «найбезпечнішою» для сну.

Коли їсти сир, щоб уникнути проблем зі сном

Фахівці рекомендують насолоджуватися сирною тарілкою щонайменше за дві-чотири години до сну. За цей час сир встигне перетравитися і жодни чином не впливатиме на швидкість засинання та якість сновидінь.

Видання також нагадало, що інше наукове дослідження змушує замислитися про вплив сиру на якість нічного сну. Експеримент, проведений Британською сирною асоціацією, навпаки, вказував на те, що сир може сприяти сну. Тоді 72% добровольців, які їли 20 г сиру за пів години до сну, спали дуже добре, і жоден не повідомляв про жахіття. Це підкреслює, що питання впливу сиру на сон досі залишається дискусійним.

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Нагадаємо, лікарі назвали неочікувані звички, які заважають здоровому сну та можуть мати серйозні наслідки для здоров’я. Зокрема, сомнологи, неврологи та психологи закликають не лежати в ліжку без сну, а зайнятися чимось в іншій кімнаті. Медики стверджують, що лежання без сну прив’язує мозок до думки, що ліжко — це не місце для відпочинку.