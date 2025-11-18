Популярний снек офіційно заборонили на літаках / © Pixabay

Реклама

Мандрівників попереджають про один незвичний харчовий продукт, який суворо заборонено перевозити в авіабагажі через ризик того, що він може «спонтанно загорітися».

Про це повідомляє Express із посиланням на оновлений реєстр небезпечних вантажів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Як з’ясувалося, до списку заборонених предметів потрапив доволі неочікуваний продукт — висушена м’якоть кокоса, відома як копра.

Реклама

Хоча цілі кокоси пасажири можуть брати як у ручну поклажу, так і в багаж, саме копра становить небезпеку. Через високий вміст олії вона є легкозаймистою і може загорітися навіть без зовнішнього впливу.

Саме тому більшість авіакомпаній забороняє перевозити її на борту — як у ручній поклажі, так і у зареєстрованому багажі. Виняток роблять лише для фабрично запакованих кокосових продуктів, які відповідають вимогам безпеки.

Нагадаємо, чоловіка не пустили у «медовий місяць» через штамп у паспорті. Британець не зміг потрапити на борт літака, щоби здійснити переліт авіакомпанією Etihad Airways, через «розмитий штамп» від минулої поїздки.