Популярний острів вводить тимчасову заборону на алкоголь: неочікувана причина

На Багамах тимчасово заборонили алкоголь, але є одна лазівка / © www.thesun.co.uk

Туристи розкритикували популярний напрямок після того, як там запровадили заборону на алкоголь. Пасажири круїзних лайнерів, які прямують на Багами 12 травня 2026 року, зіткнуться з тимчасовою забороною на продаж алкоголю на березі, зокрема на приватних острівних курортах, оскільки в острівній державі проводяться загальні вибори.

Про це пише Unilad.

Багато туристів були розчаровані тимчасовими обмеженнями, а одна людина поскаржилася, що «обрала б інший маршрут для святкування з друзями», якби знала про правила.

Справа в тому, що країна готується до загальних виборів 12 травня, тому продаж алкоголю обмежений. Це обмеження є давньою особливістю виборчого законодавства країни, розробленого для підтримки громадського порядку під час голосування.

Однак, це не так вже й погано, оскільки заборона поширюється лише на алкоголь, що продається на суші. Якщо хтось дуже хоче випити під час свого перебування, він все одно зможе купити алкоголь на борту круїзного лайнера.

