Популярна європейська країна заплатить 84 000 євро тим, хто купив там житло: які умови

В Ірландії можна отримати грант для ремонту житла на островах. Що відомо?

Уряд Ірландії виплачує людям до 84 000 євро за купівлю нерухомості на одному з офшорних островів країни. З липня 2023 року фінансування в рамках програми "Грант на реконструкцію порожньої нерухомості" доступне для тих, хто реконструює порожні або занедбані об'єкти нерухомості, розташовані на певних островах.

Про це пише dailymail.co.uk.

Що відомо про програму в Ірландії

Ця політика спрямована на збільшення кількості населення на островах, а також на покращення житла та інфраструктури і забезпечення кращого доступу до основних послуг у сфері охорони здоров'я та освіти.

Але значні гранти доступні лише тим, хто готовий придбати будинок, збудований не пізніше 2007 року, а також нерухомість має бути порожньою щонайменше два роки. А це може призвести до серйозних витрат на ремонт - і що разом з грошима приходять і певні підводні камені.

Загалом існує 23 населених офшорних острови, які підпадають під дію програми. Станом на 2016 рік на цих островах проживало всього 2 734 особи.

Острови, доступні для переселення в рамках програми, включають Інішмор - найбільший і найпопулярніший з островів Аран біля західного узбережжя Ірландії. Станом на 2016 рік його населення оцінювалося в 762 особи.

Ви також можете переїхати на мис Клір-Айленд - найпівденніший населений острів Ірландії. За даними перепису 2016 року, його населення становило 147 осіб.

Які умови

Ті, хто наважиться на ремонт на одному з островів, можуть отримати до 60 000 євро на ремонт порожньої нерухомості або до 84 000 євро, якщо нерухомість також є занедбаною.

Заявку може подати будь-хто, незалежно від того, чи є він резидентом Ірландії, чи ні, якщо він планує придбати нерухомість з ремонтом і жити в ній постійно або здавати її в оренду. Однак вона не може бути використана як будинок для відпочинку.

Для тих, хто планує відремонтувати нерухомість, щоб здавати її в оренду, це також можливо, за умови, що вони не роблять це як зареєстрована компанія або забудовник.

Грант на реконструкцію порожньої нерухомості надається місцевими органами влади від імені Департаменту житлового будівництва, місцевого самоврядування та культурної спадщини. Таким чином, кожна місцева влада приймає рішення щодо заявок на отримання гранту.

Об'єкти нерухомості повинні бути збудовані не пізніше 2007 року, а на момент подачі заявки вони повинні бути порожніми протягом двох років або більше. Кожен, хто подає заявку, повинен надати докази цього.

Розмір гранту буде залежати від робіт, затверджених місцевою владою, і буде виплачуватися на основі таких доказів, як рахунки-фактури, квитанції після остаточної перевірки місцевою владою.

Для тих, хто хоче отримати максимальний грант у розмірі 84 000 євро і відремонтувати занедбану будівлю, такі об'єкти іноді можна знайти в реєстрі занедбаних об'єктів, який ведеться кожною місцевою владою.

Заявники повинні пояснити, чи буде цей об'єкт їхнім основним приватним житлом, чи він буде здаватися в оренду. Грант доступний як для власників, так і для орендодавців.

Особа повинна проживати у відповідному житлі або здавати його в оренду щонайменше 10 років з дати виплати гранту.

Якщо хтось вирішить продати житло, або воно перестане бути основним місцем проживання, або його більше не здають в оренду, можливо, доведеться відшкодувати місцевій владі всю суму гранту або її частину.

Нагадаємо, уряд Ірландії розробляє пропозиції, щоб новоприбулим біженцям із України не надавати безкоштовне житло. Нове правило почне діяти від березня 2025 року.

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