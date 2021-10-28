Популярний комік та зірка TikTok Х'юї Хаха помер у віці 22 років

Популярний комік та зірка TikTok Х'юї Хаха помер у віці 22 років

Офіційна причина смерті автора відеоконтенту, який набирав мільйони переглядів у соцмережі, поки що не оголошена.

Інформація про смерть коміка в'єтнамського походження зі Стоктона (штат Каліфорнія) Х’юї Хаха з’явилася у соціальних мережах у середу, 27 жовтня. Причина його смерті наразі невідома. Тим часом його обліковий запис у TikTok, де він набрав понад 4,5 мільйона переглядів, було видалено.

Про це повідомляє видання New York Post.

Згідно з повідомленням на сторінці Х’юї в Instagram, він помер ще 25 жовтня. "Він любив і цінував кожного зі своїх прихильників", - йдеться у повідомленні про його смерть.

Молодий чоловік в’єтнамського походження вперше з'явився на цифровій сцені два роки тому. Він став відомим та надзвичайно популярним після публікації сотень коротких комедійних фрагментів в Інтернеті.

На додаток до своєї величезної аудиторії TikTok, Х’юї набрав майже 450 тисяч підписників на YouTube і понад 200 тисяч - в Instagram.

Без батька залишилася його дворічна донька на ім’я Принцеса.

Станом на ранок четверга, 28 жовтня, користувачі Мережі зібрали на платформі GoFundMe понад 32 700 доларів США у вигляді пожертв для покриття витрат на поховання та підтримки його маленької дівчинки.

Нагадаємо, раніше у Мексиці внаслідок стрілянини між наркоторговцями загинули двоє туристок, зокрема 25-річна американська блогерка індійського походження Анджалі Ріот, у якої було понад 42 тисячі підписників в Instagram.

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