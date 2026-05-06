Поради, які можуть коштувати життя: батьків попередили про небезпеку для немовлят

Деякі самопроголошені консультанти зі сну немовлят дають батькам поради, які можуть становити ризик для життя дітей.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Журналісти приховано записали консультації з двома популярними у соцмережах експертками зі сну немовлят. Одна з них порадила класти новонароджену дитину спати на живіт, хоча медики наголошують: така поза підвищує ризик синдрому раптової дитячої смерті.

Британська Національна служба охорони здоров’я радить упродовж перших 12 місяців завжди класти дитину спати на спину, в окреме ліжечко, на твердий, рівний і водонепроникний матрац.

Інша консультантка рекомендувала класти у дитяче ліжечко згорнуті рушники та тканину. За словами фахівців організації The Lullaby Trust, сторонні предмети в ліжечку також можуть підвищувати ризик випадкової смерті через удушення або перегрів.

Медики, які переглянули записи BBC, назвали такі поради небезпечними. Педіатриня британської NHS Ліллі Паркер заявила, що рекомендація класти немовля на живіт є однією з найризикованіших, адже йдеться не про незначну шкоду, а про можливу смерть дитини.

Розслідування також звертає увагу на те, що сфера консультацій зі сну немовлят у Британії фактично не регулюється. Будь-хто може називати себе експертом зі сну, навіть без медичної освіти або спеціальної підготовки.

За даними BBC, десятки батьків поскаржилися на поради двох консультанток — Елісон Скотт-Райт та Лізи Клегг. Обидві мають велику аудиторію в Instagram, публікували книжки або просували свої послуги як експертні.

Одна з матерів розповіла, що після консультації зі Скотт-Райт їй порадили класти дитину на живіт і лікувати її від рефлюксу, хоча консультантка навіть не бачила немовля. Жінка каже, що не виконала ці рекомендації, бо вони суперечили офіційним медичним порадам.

Під час прихованої консультації Скотт-Райт також припускала в дитини кілька можливих діагнозів, зокрема рефлюкс, алергію на білок коров’ячого молока та інші стани. Медики, які переглянули запис, заявили, що симптоми, описані журналісткою, не давали підстав для таких висновків.

Скотт-Райт у відповіді BBC заявила, що серйозно ставиться до безпеки немовлят і добробуту родин, а її поради нібито допомогли багатьом сім’ям. Водночас вона не відповіла на запитання щодо рекомендації спати на животі.

Ліза Клегг, зі свого боку, заявила, що успішно консультувала тисячі батьків і що її поради не були ризикованими для немовлят. Вона також сказала, що батьки самі вирішують, яких рекомендацій дотримуватися.

Після розслідування міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що небезпечна дезінформація, замаскована під експертні поради, ставить під загрозу життя немовлят і має бути припинена.

