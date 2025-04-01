“Порядна галицька вечірка”: нові скандальні подробиці про зібрання із груповим сексом

На Львівщині покарали організатора вечірки / © pixabay.com

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У Львівській області до 2 років іспитового терміну засудили організатора «Порядної галицької вечірки». На цьому заході відвідувачі вступали у статеві акти. Чоловіка звинуватили у «звідництві для розпусти».

Про це йдеться у вироку Городоцького районного суду Львівської області.

За даними суду, підозрюваним є уродженець Львівщини, директор ПП «Капітолі».

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Він у грудні 2023 року створив телеграм-канал із назвою «Порядна галицька вечірка», куди залучив 63 осіб. 23 грудня 2023 року відбувся сам захід. Його умовами були: «здавання мобільного телефону, статеві, оральні та інші відносини/дотики за згодою сторін, прибуття на вечірку у тематичному одязі, інше». Вартість входу на вечірку була від 700 до 3500 грн.

Для заходу організатор за 16 000 грн орендував будинок, обладнав його червоним світлом, музикою, баром.

«В ході проведення вечірки, учасники вчиняли розпусні дії, вступали у невпорядковані статеві відносини. Відповідно підсудний довів свої незаконні дії до кінця, з метою наживи, за винагороду, вчинив звідництво для розпусти, зокрема посередництво, яке проявилось в організації зустрічі та сприянні добровільним сексуальним стосункам незнайомих між собою осіб», — йдеться у матеріалах суду.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Організатора заходу суд визнав винним за ч. 2 ст. 302 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Львівщині викрили зібрання з груповим сексом.