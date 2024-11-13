Порносайт зафіксував рекордний за 12 років трафік після фатальної помилки з дитячими ляльками – фото

Відвідуваність порносайту зросла до 12-річного максимуму після того, як компанія Mattel помилково надрукувала URL-адресу на коробках з ляльками Wicked.

Про це повідомляє New York Post.

Гігант-виробник іграшок випустив сувенірну продукцію для майбутньої екранізації бродвейської п'єси "Wicked: Чародійка", зокрема двох ляльок, створених за мотивами головних героїнь Глінди та Ельфаби.

На звороті цих коробок є посилання на Wicked.com, сайт Wicked Pictures – компанії, що займається виробництвом порнофільмів, заснованої ще 1993 року. Справжній сайт фільму, який мав бути на упакованні – wickedmovie.com.

Компанія надрукувала на упакованнях ляльок посилання на порносайт / Фото: Mattel

Wicked Pictures виробляє порнопародії на фільми, зокрема "Капітан Марвел ХХХ". Невідомо, чи планують вони скористатися невдалою плутаниною Mattel, зробивши версію "Wicked: Чародійка" з рейтингом 18+.

Незграбну помилку першими помітили спостережливі користувачі соціальних мереж:

Хто б не відповідав за ваш маркетинг/пакування нових офіційних ляльок Wicked, ви зробили ВЕЛИЧЕЗНУ помилку! Адреса wicked.com на вашому упакованні веде на порносайт!

Хто б не робив упаковання ляльок Mattel Wicked Dolls, його просто обдурили

Невдовзі компанія публікувала заяву щодо цієї помилки, зазначивши, що будуть вжиті негайні заходи для її виправлення.

Нагадаємо, в Україні порномоделей OnlyFans змусять платити податки. Законопроєкт про декриміналізацію порно зокрема легалізує і роботу порномоделей OnlyFans, яка до цього вважалася незаконною.

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