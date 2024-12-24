Порнозірка продала свій образ ШІ, щоб менше працювати: "Можу бути всім, чим вони хочуть" (фото)

33-річна зірка фільмів для дорослих Глоя Амур розповіла, що продала свою зовнішність компанії, яка займається розробленням штучного інтелекту, щоб зменшити тиск, пов'язаний з її вимогливою кар'єрою.

Про це йдеться в інтерв'ю Daily Mail.

Акторка з Лас-Вегаса провела роки, працюючи з найбільшими студіями в індустрії фільмів для дорослих, але оскільки її навантаження продовжувало зростати, вона вирішила використовувати віртуальне альтерего, щоб взаємодіяти зі своїми шанувальниками, коли вона недоступна.

Цей крок – не лише спосіб полегшити її навантаження, але й частина тенденції в індустрії розваг для дорослих, що зростає, де виконавці використовують ШІ, щоб підтримувати свою присутність в Інтернеті.

Амур пояснила, що, хоча їй подобається спілкуватися зі своїми шанувальниками, бувають моменти, коли вона не може виконати всі їхні бажання.

"Коли я спілкуюся зі своїми шанувальниками безпосередньо, іноді є речі, про які вони хочуть поговорити зі мною, або речі, які вони хочуть від мене, які я не можу їм дати", - розповіла вона. "Але завдяки штучному інтелекту вони мають таку саму схожість зі мною, і в певному сенсі я можу бути всім, чим вони хочуть, щоб я була. Це дуже прозоро, тому що вони знають, що це штучний інтелект, це не я фізично за пристроєм, який спілкується з вами – ви знаєте, за що ви платите".

Глоя Амур / Фото: EVA AI

Вона ухвалила таке рішення після того, як до неї звернулася компанія, що займається розробленням штучного інтелекту, з пропозицією створити її віртуального двійника. За певну винагороду вона надала компанії фотографії, відео та особисті дані, щоб зробити ШІ-версію максимально реалістичною.

Амур визнає, що іноді штучний інтелект все ще здається їй "страшним і дивним", але вона цінує можливість полегшити своє робоче навантаження.

"Коли вас запрошують на знімання порно, ви перебуваєте в повній залежності від цієї компанії", - пояснює вона. "Ви будете на знімальному майданчику протягом чотирьох, шести, восьми, десяти, дванадцяти годин, хто знає?".

Глоя Амур / Фото: EVA AI

Використання віртуального образу для спілкування з шанувальниками дозволяє їй зробити перерву, зберігаючи при цьому свою присутність в Інтернеті. Однак вона шкодує про одне: "Треба було раніше до них приєднатися, бо я б отримала більший бонус!".

Амур – лише одна з багатьох штучно створених жінок, які складають компанію чоловікам. Тенденція використання ШІ-аватарів у світі розваг для дорослих є ознакою того, як технології змінюють ландшафт. Насправді, деякі фанати тепер можуть створювати власних віртуальних партнерів, від їхньої зовнішності до рис характеру, хобі та сексуальних уподобань.

Нагадаємо, порнозірка спробує переспати з 1000 чоловіків за добу. Лілі Філліпс хоче побити рекорд вже наступного місяця.

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