Порнозірка продає свої яйцеклітини, щоб "її чудові гени поширились світом"

У Великій Британії порнозірка та модель Аелла продає свої яйцеклітини, щоб "її чудові гени поширились світом".

Про це пише dailystar.co.uk.

Аелла заявила, що вона готова стати доноркою яйцеклітин для пар, які не можуть завагітніти природнім шляхом. За це вона просить фінансову винагороду.

Порнозірка зазначила, що вона вона погодилась на такий крок, щоб "її чудові гени поширились світом", оскільки дівчина не планує поки вагітніти.

Фото: Aella_Girl/Twitter

Раніше Аелла стала відомою і через те, що опублікувала статистику, де вказано, що вона милась лише 37 разів на рік.

Нагадаємо, жителька Великої Британії вирішила збільшити груди. Щоб зекономити, вона поїхала до Туреччини, де вартість операції була вдвічі дешевшою. Після цього імпланти почали випадати.

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