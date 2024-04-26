Порнозірка розповіла, як її хлопець поголив голову і вдав, що хворий на рак, щоб зрадити з іншою

За її словами, він був нахабним брехуном.

Австралійська порнозірка Гейлі Девіс заявила, що її колишній вдав, що хворий на рак, щоб зрадити її, і навіть поголив голову, щоб посилити обман.

"Мій колишній збрехав про те, що у нього рак, щоб у нього була зовсім інша дівчина і декілька подруг", — розповіла вона у подкасті Holly Randal Unfiltered.

Девіс, яка народилася в Новій Зеландії, але виросла в Австралії, пригадала, що під час святкування її дня народження колишній заявив, що страждає на "рак кісток" і йому "потрібно йти додому".

"Я, очевидно, повірила йому. І він поголив волосся", — пригадала вона.

Гейлі Девіс / Фото: instagram.com/itshayleydavies

Однак наступного дня після того, як вона запитала, чи хоче він позасмагати, чоловік відповів, що у нього рак шкіри, що суперечило його попередньому твердженню.

"Я така: "О, чорт забирай. Ти ж казав зовсім інше". Він такий: "Я ніколи не говорив, що у мене рак кісток". А я така: "Ти буквально сказав, що в тебе рак кісток", — пригадала Девіс.

Порнозірка сказала, що стала ще більш підозрювати бойфренда, коли він припинив надсилати їй регулярні відео про свої різні заняття — кумедну розвагу, яку він робив раніше.

Девіс запитала, що він задумав, і почула у відповідь, що він був із подругою, додавши, що якщо вона йому не вірить, вона може перевірити його телефон.

Гейлі Девіс / Фото: instagram.com/itshayleydavies

Наступного дня вона виявила у його телефоні докази його зради.

"Я бачу його фотографії тієї ночі з іншою дівчиною, — розповіла Девіс. — А потім я побачила, що надійшло повідомлення, тому відкриваю його і бачу: "Я кохаю тебе, крихітко". І я відповідаю: "Хто ти?", а вона така: "Що?", тому що я відповіла з його телефону".

Австралійка додала, що потім у неї була тригодинна розмова з іншою жінкою, яка дозволила їй розібратися в суті фарсу про рак.

Як з'ясувалося, чоловік використовував хворобу як хитрість, щоб "побачити свою іншу дівчину", яка, як повідомляється, нічого не знала про його вигаданий стан.

"Вона гадки не мала, що в нього "рак", — сказала Девіс. — Вони були разом довше, і вона була фактично головною — тією, яка познайомилася з сім'єю і таке інше".

Гейлі Девіс / Фото: instagram.com/itshayleydavies

Попри те, що згодом Девіс кинула брехуна, він нещодавно написав їй у TikTok з вимогою "грошей". За його словами, вона не досягла б успіху, якби не "вірусне відео TikTok", яке вони зняли разом.

"Він такий: "Тепер, коли ти така багата і впливова, як ти думаєш, чи зможеш ти дати мені трохи грошей?" — поділилася вона.

Девіс відхилила його прохання, яке вона вважає особливо іронічним, враховуючи, що її колишній стверджував, що він мав багато власності, поки вони зустрічалися. Однак вона дізналася, що згадані будинки належали іншим людям, зокрема батькам, а не йому.

Нагадаємо, дівчина стала одержимою хлопцем через рідкісне захворювання. Вона вимагала постійної уваги і навіть намагалася накласти на себе руки.

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