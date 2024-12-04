Порнозірка спробує переспати з 1000 чоловіків за добу: медик висловив занепокоєння (фото)

Порнозірка, яка набирає 1000 охочих для участі у спробі встановити світовий рекорд – переспати з найбільшою кількістю чоловіків за 24 години – спричинила занепокоєння серед медиків.

Про це пише New York Post.

Модель OnlyFans із Великої Британії Лілі Філліпс нещодавно почала приймати заявки на участь у "рекордному заході року", який має відбутися в січні.

Наразі рекордсменкою є Ліза Спаркс, зірка фільмів для дорослих, яка за один день зайнялася сексом із 919 чоловіками в Польщі 2004 року. Тоді Спаркс сказала, що вона "отримала величезне задоволення, але потім ще тиждень страждала на біль".

Однак 23-річна Філліпс заявила, що вона "тренувалася" протягом декількох місяців, щоб бути фізично готовою до такого виклику.

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Втім, медики попередили, який фізіологічний вплив на організм може мати статевий акт, який триває в цілому 24 години.

Сіднейський лікар Зак Тернер, який спеціалізується на профілактиці здоров'я та оздоровленні, попереджає, що якщо "довести до крайнощів", така активність може мати негативний вплив на організм.

"Секс, за своєю суттю, є фізично складною діяльністю, яка задіює різні м'язи, серцево-судинну систему і вивільнення ендорфінів", - сказав він в інтерв'ю news.com.au. "У помірних кількостях це схоже на корисне тренування, що сприяє зняттю стресу, зміцненню серцево-судинної системи та емоційному зв'язку. Однак, якщо доводити до крайнощів, як-от 24-годинний сексуальний марафон, фізичні та фізіологічні наслідки можуть бути серйозними".

Поширеними проблемами, які можуть виникнути внаслідок повторюваної сексуальної активності, є синці, розриви та загальний біль.

"Уявіть собі, що це схоже на марафонський забіг без попередньої підготовки: травми, зневоднення і повне виснаження майже гарантовані", - продовжив Тернер. "Ліза Спаркс, попередня рекордсменка, сама зізналася, що відчувала біль протягом тижня після своєї спроби – явна ознака надмірного напруження".

У рамках своїх фізичних тренувань Філліпс займається сексом у великій кількості і поступово збільшує їхню кількість.

"Я зробила 101, а через декілька тижнів зроблю 300, це як боксерський поєдинок", - сказала вона нещодавно в подкасті "The Reality Check". "Я думаю, що під кінець мені буде боляче, але я думаю, що у мене є правильна рішучість, щоб продовжувати".

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Однак під час нещодавнього тренування Філліпс зізналася, що вважає це "важкою роботою". "Зайнятися сексом зі 101 хлопцем за 14 годин набагато важче, ніж працювати від 9 до 17 години", - стверджує вона. "Якщо говорити про щоденну роботу, наприклад, про роботу в офісі, то переспати зі 101 чоловіком набагато важче".

Попри відомі переваги сексу за взаємною згодою для здоров'я, Тернер попереджає, що вони нівелюються, якщо акт триває понад 24 годин.

"У такому екстремальному сценарії, як цей, ризики затьмарюють переваги. Втома зменшує приємні моменти, а постійні фізичні навантаження перетворюються з корисних на шкідливі. Хоча це може бути серцево-судинне тренування, воно, швидше за все, принесе більше шкоди, ніж користі".

Інші елементи здоров'я, які вступають у гру, містять вищий ризик передавання статевих захворювань, а також психологічні наслідки, підкреслив Тернер.

"З медичної точки зору, дуже важливо поважати тілесну автономію і право людини робити вибір щодо свого тіла", - сказав він. "Однак такі екстремальні заходи спричиняють запитання щодо намірів, емоційного благополуччя та потенційного примусу. Соціальні медіа збільшили популярність цих подій, часто надаючи перевагу шоку, а не справжньому здоров'ю чи особистісному зростанню".

Філліпс розповіла про те, як практично організувати такий подвиг, в подкасті The Reality Check. У неї був особистий асистент, який організовував графік заходу, а також наймав охорону.

"План полягає в тому, щоб отримати кімнату з двома дверима. Логістика цього божевільна", - сказала вона. "Хлопці, які хочуть взяти участь, мають надіслати фотографію з посвідченням особи, а мій помічник повинен розподілити їх за годинними таймслотами".

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Вона продовжила, зазначивши, що було "досить важко" знайти необхідну кількість учасників, щоб побити поточний рекорд, але ще однією складністю було виконати завдання в межах "часового ліміту".

"Я просто сподіваюся на конвеєр, вони повинні зайти до кімнати, а потім вийти", - сказала вона.

Реакція користувачів Мережі на плани, до яких вона активно набирає чоловіків, була бурхливою – багато хто був шокований трюком.

Кожен отримає по 41,6 секунди, щоб зробити це за 24 години

Я втомився від однієї думки про це

Це огидно і сумно

Чому, чому, чому ми нормалізували цю божевільну поведінку?

Я думаю, що є більша проблема, ніж логістика

Ліза Спаркс спричинила суперечки своїм світовим рекордом після того, як польський уряд дізнався про цю подію і пригрозив заарештувати всіх причетних до неї.

"Буду з вами абсолютно відвертою: ця подія – єдине, про що я шкодую за 23 з гаком роки роботи в порноіндустрії і до сьогодні. Це також була єдина робота, яку я погодилася виконати виключно за гроші", - написала вона на своєму сайті.

Вона також розповіла, що під час трюку їй було "так нудно", що вона замовила фастфуд.

Нагадаємо, жінка з інвалідністю відверто поділилася про секс та свою вагітність. Вона заохочує інших людей з інвалідністю любити себе.

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