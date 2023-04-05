Порнозірка Стормі Деніелс встановила рекордний день на Pornhub після арешту Трампа - фото

Американська порноакторка Стефані Кліффорд, яка більш відома як Стормі Деніелс, встановила рекордний день на популярному порносайті Pornhub після арешту Дональда Трампа.

Про це пише ladbible.com.

Так, експрезиденту США висунули 34 кримінальні звинувачення у фальсифікації ділових документів після виплати грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих про їхній зв'язок незадовго до президентських виборів ще 2016 року.

Стверджується, що Трамп заплатив Деніелс 130 000 доларів під час своєї президентської виборчої кампанії, щоб вона мовчала про їхні сексуальні пригоди.

У зв'язку із гучною судовою справою ім'я Деніелс потрапило в ЗМІ. Юзери почали активно шукати порноакторку на Pornhub, про що свідчить нова статистика.

Так, за останній місяць кількість шукачів Стормі Деніелс значно збільшилася.

Фото: ladbible.com

"У результаті поточного циклу новин ми побачили колосальний стрибок кількості пошукових запитів Стормі Деніелс на 21 655% цього тижня порівняно із середнім денним показником за цей квартал, який становив близько 2150 пошукових запитів на день", - йдеться у повідомленні.

17 березня, перед тим, як Трамп оголосив, що йому от-от висунуть звинувачення, показники Деніелс вже перевищили рекордні рівні. Лише 21 березня її ім'я шукали 467 078 разів, що на 21 655% більше, ніж зазвичай.

Фото: instagram.com/thestormydaniels

4 квітня ім'я зірки фільмів для дорослих шукали понад 650 000 разів, що на 32 400% більше в порівнянні з її середнім щоденним пошуком за перші три місяці року.

Нагадаємо, Дональд Трамп не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів, які були включені до обвинувального висновку. Після оголошення звинувачень експрезидент США залишив суд в Нью-Йорку і сів у свій кортеж. Формальний арешт із нього було знято.

Наступне слухання у справі Трампа призначене на 4 грудня 2023 року.

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