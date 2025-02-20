Порнозірка, яка переспала зі 101 чоловіком за день, оголосила про вагітність – фото

Зірка OnlyFans Лілі Філліпс, яка переспала зі 101 чоловіком за день, оголосила про вагітність первістком.

23-річна британка повідомила про свій цікавий стан на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото, де постала з округлим животиком.

На першій світлині зірка контенту для дорослих обіймає живіт, а на другій показала декілька позитивних тестів на вагітність.

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

"Секрет розкрито. Малюк Філліпс 2025", - підписала вона публікацію.

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Інших подробиць про свою вагітність майбутня мама не повідомила.

Тим часом, у коментарях її підписники запідозрили, що новина про вагітність може бути фейковою. Також юзери жартували, хто може бути батьком дитини.

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