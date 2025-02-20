Порнозірка, яка переспала зі 101 чоловіком за день, оголосила про вагітність – фото

Лілі Філліпс показала світлини з округлим животиком.
Зірка OnlyFans Лілі Філліпс, яка переспала зі 101 чоловіком за день, оголосила про вагітність первістком.
23-річна британка повідомила про свій цікавий стан на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото, де постала з округлим животиком.
На першій світлині зірка контенту для дорослих обіймає живіт, а на другій показала декілька позитивних тестів на вагітність.
"Секрет розкрито. Малюк Філліпс 2025", - підписала вона публікацію.
Інших подробиць про свою вагітність майбутня мама не повідомила.
Тим часом, у коментарях її підписники запідозрили, що новина про вагітність може бути фейковою. Також юзери жартували, хто може бути батьком дитини.
- Жарти про вагітність заради лайків та уваги, коли є жінки, які готові померти, щоб завагітніти
- Імітувати вагітність для підписників – гірше, ніж твоя історія про секс зі 100 чоловіків
- У цієї дівчини закінчуються способи привернути увагу
- Доведеться зробити багато тестів ДНК, щоб з’ясувати, хто татусь
- Це був груповий проєкт
Нагадаємо, не так давно інша модель зайнялася сексом із 1057 чоловіками всього за 12 годин. Бонні Блу розповіла, як їй це вдалося.
Читайте також: