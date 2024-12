Порнозірка, яка переспала зі 101 чоловіком за день, у сльозах назвала справжню причину свого вчинку

Зірка контенту для дорослих Лілі Філліпс, яка прославилася завдяки тому, що переспала зі 101 чоловіком за один день, тепер розкрила свій справжній мотив, що стоїть за цим "челенджем".

Про це пише Mirror.

23-річна модель OnlyFans не витримала і зробила цей трюк у жовтні, а тепер на YouTube з'явилося відео з-за лаштунків. Режисер Джош Пітерс задокументував наслідки на своєму каналі, слідуючи за Лілі та розмовляючи з нею про її вибір кар'єри та мотиви для знімань екстремального контенту.

Емоційні сцени з документального фільму під назвою I Slept With 100 Men in One Day поширилися в TikTok, де Лілі мала пригнічений і заплаканий вигляд після "секс-марафону". Зірка фільмів для дорослих сказала, що день був більш насиченим, ніж вона очікувала, і сказала, що не знає, чи рекомендуватиме його.

Після знімань Лілі сказала ютуберу Джошу: "Це не для слабких дівчат, якщо чесно – це було важко. Не знаю, чи рекомендувала б я це. Це інше відчуття. Це відчувається інтенсивно". Джош запитав, чи було це інтенсивніше, ніж вона думала, і вона розплакалася, сказавши: "Безумовно". Але, попри емоційність у кліпі, Лілі планує переспати з 1000 чоловіків за добу у січні і запевнила шанувальників, що вона здорова і психічно сильна.

Лілі Філліпс / Фото: Josh Pieters/Youtube

Говорячи про документальний фільм, Лілі пояснила, чому вона обрала саме цю нішу: "Ти повинна виділятися унікальним контентом. Ти маєш бути іншою... Тому що на OnlyFans так багато людей".

У відповідь на поширену стурбованість щодо її добробуту Лілі нещодавно розповіла Daily Star: "Я маю на увазі, що, очевидно, я була дуже емоційною під час знімань документального фільму і просто дуже, дуже пригніченою. Але, так, моє психічне благополуччя дійсно хороше, і фізичне здоров'я дійсно добре. Справа в тому, що я не жертва, тому не заслуговую на таке співчуття. Я б воліла, щоб люди докладали зусиль до когось, хто дійсно є жертвою. А так мені просто трохи сумно, тому що я відчуваю, що забираю багато енергії у того, хто насправді потребує допомоги".

Лілі Філліпс / Фото: Josh Pieters/Youtube

Лілі раніше говорила, що їй подобається секс і вона відчуває, що заробляти гроші на своєму тілі дає їй сили. Вона пояснила: "Я роблю те, що хочу, і роблю це, тому що мені це подобається. Я думаю, що, очевидно, є жінки, які займаються цим, тому що змушені, або тому що їм потрібні гроші і тому подібне. Або їх до цього підштовхують чоловіки. Але мій особистий досвід полягає в тому, що я завжди відчувала в собі сили лише від того, що я заробляю гроші на тому, що, на мою думку, хлопці будуть робити в будь-якому випадку. Мовляв, хлопці завжди будуть сексуалізувати мене, тож я можу спробувати заробити на цьому трохи грошей".

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Деякі з тих, хто дивився суперечливий документальний фільм, були стурбовані тим, що чоловіки-учасники не проходили перевірку на наявність судимостей. Хоча Лілі пояснила, що всі чоловіки, які брали участь, повинні були носити засоби захисту і проходити миттєві тести на ВІЛ, глядачі були стурбовані її недостатнім розумінням ІПСШ, а сама модель висловила нерозуміння того, як саме поширюється ВІЛ.

Відтоді вона заявила, що була "наївною", не перевіривши учасників на наявність у них сексуальних злочинів у минулому. Це сталося на тлі серйозної перевірки OnlyFans за сприяння поширенню екстремального контенту, а професіонали індустрії б'ють на сполох через посилення тиску на творців, які змушені створювати шокувальний контент.

Експерти попереджають, що нинішній онлайн-ландшафт, який сприяє поширенню вірусного контенту, може наражати творців на небезпеку. Експертка з кіберпереслідування Демельза Луна Рівер з The Cyber Helpline розповіла про це в інтерв'ю Mirror: "З точки зору тенденцій, що розвиваються, завжди існують побоювання, що вони можуть стати досить небезпечними. І коли я кажу "небезпечними", я маю на увазі з точки зору безпеки та захисту".

Існують також серйозні побоювання, що вразлива молодь отримує викривлене уявлення про те, що таке секс і стосунки. Психологиня з питань здоров'я Джо Родрігес з Straightforward Psychology розповіла виданню, що "молодий мозок недостатньо адаптований, щоб розпізнати, що насправді це не реальний світ". Вона попередила: "Це може створити всілякі проблеми як для чоловіків, так і для жінок, тому що це не є точним відображенням реальності".

Інтернет-критики зараз навіть закликають заборонити платформу, оскільки все більше зірок переступають межі, щоб залучити і утримати підписників, і, здавалося б, мало що можна зробити для їхнього захисту.

Нагадаємо, медик висловив занепокоєння щодо спроби Лілі Філліпс переспати з 1000 чоловіків. Він попередив, який фізіологічний вплив на організм може мати статевий акт, який триває загалом 24 години.

