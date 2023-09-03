Порода собак для вашого знака Зодіаку — фахівці назвали найкращі поєднання

Фахівці опублікували нове дослідження, яке виявило найпопулярніші породи собак в Америці. Результати виявилися дуже цікавими.

Згідно з дослідженням, найпопулярнішою породою собак є вірна дворняга, причому 60% опитаних власників собак сказали, що вони мають собаку змішаної породи.

Вісімку лідерів замикають лабрадор ретривер, голдендудль, золотистий ретривер, німецька вівчарка, чихуахуа, ши-тцу та французький бульдог.

Дослідження також склало рейтинг найпопулярніших собак для кожного знака зодіаку. Ще раз собака змішаної породи посіла перше місце в кожній категорії, але ось найпопулярніші породисті собаки для кожного знака.

Овен: американський бульдог

Телець: чихуахуа

Близнюки: американський пітбультер'єр і німецька вівчарка

Рак: ши-тцу

Лев: американський пітбультер'єр

Діва: золотистий ретривер

Ваги: Аляскинський хаскі

Скорпіон: американський бульдог

Стрілець: німецька вівчарка

Козеріг: Лабрадор ретрівер

Водолій: Мопс

Риби: золотистий ретривер

Опитування також розглядало знаки астрології батьків домашніх тварин. Батьки тварин Тельця і Діви, швидше за все, будуть мати кішок, а Терези і Рак — собаки. У Водолія і Діви, швидше за все, буде і те, і інше!

Нагадаємо історію про пустотливого собаку, який неодноразово втікав з місцевого притулку для тварин, щоб пробратися до сусіднього будинку для літніх людей.

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