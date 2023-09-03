Порода собак для вашого знака Зодіаку — фахівці назвали найкращі поєднання

За результатами нового дослідження, підібрано породу собаки для кожного знаку Зодіаку.
Фахівці опублікували нове дослідження, яке виявило найпопулярніші породи собак в Америці. Результати виявилися дуже цікавими.
Згідно з дослідженням, найпопулярнішою породою собак є вірна дворняга, причому 60% опитаних власників собак сказали, що вони мають собаку змішаної породи.
Вісімку лідерів замикають лабрадор ретривер, голдендудль, золотистий ретривер, німецька вівчарка, чихуахуа, ши-тцу та французький бульдог.
Дослідження також склало рейтинг найпопулярніших собак для кожного знака зодіаку. Ще раз собака змішаної породи посіла перше місце в кожній категорії, але ось найпопулярніші породисті собаки для кожного знака.
- Овен: американський бульдог
- Телець: чихуахуа
- Близнюки: американський пітбультер'єр і німецька вівчарка
- Рак: ши-тцу
- Лев: американський пітбультер'єр
- Діва: золотистий ретривер
- Ваги: Аляскинський хаскі
- Скорпіон: американський бульдог
- Стрілець: німецька вівчарка
- Козеріг: Лабрадор ретрівер
- Водолій: Мопс
- Риби: золотистий ретривер
Опитування також розглядало знаки астрології батьків домашніх тварин. Батьки тварин Тельця і Діви, швидше за все, будуть мати кішок, а Терези і Рак — собаки. У Водолія і Діви, швидше за все, буде і те, і інше!
Нагадаємо історію про пустотливого собаку, який неодноразово втікав з місцевого притулку для тварин, щоб пробратися до сусіднього будинку для літніх людей.
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