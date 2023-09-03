Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Порода собак для вашого знака Зодіаку — фахівці назвали найкращі поєднання

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1444
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Порода собак для вашого знака Зодіаку — фахівці назвали найкращі поєднання

Порода собаки для кожного знаку Зодіаку Фото: unsplash

За результатами нового дослідження, підібрано породу собаки для кожного знаку Зодіаку.

Фахівці опублікували нове дослідження, яке виявило найпопулярніші породи собак в Америці. Результати виявилися дуже цікавими.

Згідно з дослідженням, найпопулярнішою породою собак є вірна дворняга, причому 60% опитаних власників собак сказали, що вони мають собаку змішаної породи.

Вісімку лідерів замикають лабрадор ретривер, голдендудль, золотистий ретривер, німецька вівчарка, чихуахуа, ши-тцу та французький бульдог.

Дослідження також склало рейтинг найпопулярніших собак для кожного знака зодіаку. Ще раз собака змішаної породи посіла перше місце в кожній категорії, але ось найпопулярніші породисті собаки для кожного знака.

  • Овен: американський бульдог
  • Телець: чихуахуа
  • Близнюки: американський пітбультер'єр і німецька вівчарка
  • Рак: ши-тцу
  • Лев: американський пітбультер'єр
  • Діва: золотистий ретривер
  • Ваги: Аляскинський хаскі
  • Скорпіон: американський бульдог
  • Стрілець: німецька вівчарка
  • Козеріг: Лабрадор ретрівер
  • Водолій: Мопс
  • Риби: золотистий ретривер

Опитування також розглядало знаки астрології батьків домашніх тварин. Батьки тварин Тельця і Діви, швидше за все, будуть мати кішок, а Терези і Рак — собаки. У Водолія і Діви, швидше за все, буде і те, і інше!

Нагадаємо історію про пустотливого собаку, який неодноразово втікав з місцевого притулку для тварин, щоб пробратися до сусіднього будинку для літніх людей.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1444
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація