Породілля намагалася поховати заживо малюка: дитину випадково врятували

Батько відмовився від дитини.

У Зімбабве жінка намагалася живцем поховати немовля.

Інцидент стався поблизу містечка Гокве, пише Newsdze Zimbabwe.

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Йеукай Мано вирішила позбутися дитини, бо її коханий відмовився визнавати батьківство та брати на себе зобов'язання щодо догляду малюка. Коли у жінки почалися перейми, вона пішла до кущів біля будинку. Коли дитина народилася, то вирішила її закопати у неглибокій могилі, яку сама викопала.

На щастя, дії зімбабвійки випадково побачила сусідка. Вона повідомила про інцидент голову села та поліцію. Правоохронці заарештували Мано. свої дії жінка пояснбє тим, що, мовляв, вона не мала іншого виходу, адже самостійно дбати про малюка не могла.

Як повідомлялося, у Таїланді мешканці села знайшли новонароджену дівчинку, яка провела у лісі два дні. Дівчинка лежала на банановому листі, була вкрита комахами та земляними хробаками. Чоловіки викликали на місце знахідки рятувальників та медиків. Лікарі, які оглянули дівчинку, виявили на ній порізи та сліди від укусів комах.

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