Порося Мерлін

Порося Мерлін

Цікaвинки
115
1 хв
Порося Мерлін

Порося-блогер встановило рекорд за популярністю в Instagram: що вміє Мерлін (відео)

Найпопулярніша свиня у світі має 1,1 млн підписників.

Юлія Шолудько

Свиня за окликом Мерлін, яка мешкає в Каліфорнії, США, встановила рекорд Гіннеса, ставши найпопулярнішою серед своїх «родичів» в Instagram. На її сторінку підписані 1,1 мільйона користувачів.

За даними організації, саме така кількість фоловерів була зафіксована станом на 23 лютого, що й дозволило чотирирічній тварині офіційно отримати титул.

Власниця Мерліна, Міна Алалі, взяла його у березні 2022 року. Тренування почалися, коли поросяті було лише три місяці.

На відео, які публікують у соцмережах, видно, як Мерлін користується спеціальними кнопками, розміщеними по всьому будинку. Натискаючи їх, він відтворює голосові повідомлення, якими «повідомляє» про свої потреби та бажання.

«Зараз, у віці 4 років, Мерлін має понад 30 кнопок у будинку, якими він регулярно користується, що спричинило обговорення в Інтернеті про те, наскільки розумними, емоційними та схожими на людей можуть бути свині, якщо їм приділити час, проявити терпіння та надати позитивне підкріплення», — зазначили в Книзі рекордів Гіннеса.

