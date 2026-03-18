Порося-блогер встановило рекорд за популярністю в Instagram: що вміє Мерлін (відео)
Найпопулярніша свиня у світі має 1,1 млн підписників.
Свиня за окликом Мерлін, яка мешкає в Каліфорнії, США, встановила рекорд Гіннеса, ставши найпопулярнішою серед своїх «родичів» в Instagram. На її сторінку підписані 1,1 мільйона користувачів.
За даними організації, саме така кількість фоловерів була зафіксована станом на 23 лютого, що й дозволило чотирирічній тварині офіційно отримати титул.
Власниця Мерліна, Міна Алалі, взяла його у березні 2022 року. Тренування почалися, коли поросяті було лише три місяці.
На відео, які публікують у соцмережах, видно, як Мерлін користується спеціальними кнопками, розміщеними по всьому будинку. Натискаючи їх, він відтворює голосові повідомлення, якими «повідомляє» про свої потреби та бажання.
«Зараз, у віці 4 років, Мерлін має понад 30 кнопок у будинку, якими він регулярно користується, що спричинило обговорення в Інтернеті про те, наскільки розумними, емоційними та схожими на людей можуть бути свині, якщо їм приділити час, проявити терпіння та надати позитивне підкріплення», — зазначили в Книзі рекордів Гіннеса.
