Порося народилося з "людським" обличчям і видавало плач немовляти – фото

На Філіппінах народилося порося з "людським" обличчям і без очей, причому істота видавала звук, який нагадує плач немовляти. Це сталося після того, як в Індії на світ з'явилося козеня-мутант із "пенісом" на чолі.

Як повідомляє Daily Star, "людиноподібне" порося стало четвертим у виводку з восьми. Воно було єдиним, яке народилося з деформацією.

Власник Альфредо Кардінас був наляканий, коли побачив істоту, але те, що відбулося далі, залишило його "шокованим".

Він сказав: "Я злякався, коли вперше побачив його. Я був ще більше шокований, коли почув його плач. Це звучало так, ніби це була дитина".

Порося народилося в місті Танджай, розташованому на південь від Маніли на Філіппінах.

Порося з "людським" обличчям / Фото: скриншот з відео

Істота померла всього через чотири години після народження.

Порося з "людським" обличчям / Фото: скриншот з відео

Порося з "людським" обличчям / Фото: скриншот з відео

Ветеринарка Ма Крістін Хоуп Дехадена пояснила, що рідко буває так, що лише одна свиня страждає на такий вроджений дефект. Однак вона виключила можливість того, що мама поросяти була запліднена іншими тваринами.

Вона сказала: "Свиня не могла завагітніти від іншого виду". Натомість вважається, що порося народилося з рідкісним вродженим дефектом, відомим як голопрозенцефалія. Це вроджена вада розвитку, яка технічно є вродженим дефектом. Це розлад головного мозку, за якого передній мозок не розвивається на дві півкулі".

Фахівці вважають, що найбільш вірогідною причиною аномалії є те, що матір могла піддаватися впливу хімічних речовин або пестицидів під час вагітності, що вплинуло на розвиток поросяти в утробі. Майже завжди цей випадок є фатальним.

Ветеринари також виключили можливість того, що порося є результатом схрещування між матір'ю-свинею і людиною.

Альфредо каже, що його свиноматка не вперше народжує поросят із відхиленнями. Раніше у нього вже було порося, яке народилося з таким виглядом, ніби у нього стирчали крила. Однак Альфредо вважає, що ця тварина принесла його родині удачу, оскільки він зміг інвестувати в корову і телефон незабаром після її народження.

Дослідження показало, що майже три відсотки поросят народжуються з вродженими вадами. Вважається, що принаймні одне порося має дефект приблизно у 17 відсотках приплоду. Більшість поросят з вродженими дефектами помирали протягом тижня після народження. У той час як середній приплід втрачав двох поросят – водночас звичайний приплід був із 10 малюків.

Нагадаємо, раніше козеня-мутант зі зрощеними очима змусило місцевих повірити в іншопланетян. Люди вишикувалися в довгі черги, щоб подивитися на дивну істоту.

Читайте також: