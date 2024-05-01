Портал в інший світ: біля берегів Мексики знайшли бездонну воронку з таємними тунелями

Найглибшою підводною вирвою у світі, дна якої так і не змогли дістатися дослідники, виявилася блакитна діра Таам Джа біля узбережжя півострова Юкатан.

Блакитну діру Таам Джа в затоці Четумаль біля берегів Мексики відкрили у 2021 році. Тоді її вивчення за допомогою ехолота показало, що її глибина становить близько 274 метрів. Останні дослідження за допомогою глибоководного зонду дозволили зазирнути у глибину вирви на 420 метрів, що робить її найглибшою блакитною дірою у світі.

Про це пише Live Science.

Попередній рекорд належав подібній карстовій воронці Санша Юнле, або Діра Дракона, у Південно-Китайському морі, глибина якої становить 300 метрів.

Дослідники зазначили, що дна блакитної діри Таам Джа їм так і не вдалося дістатися, тож майбутні експедиції можуть зробити нові дивовижні відкриття. Зокрема вчені припускають, що на дні вирви, яка схожа на портал в інший світ, можуть мешкати досі невідомі науці живі істоти.

Науковці також брали проби води на різній глибині вирви. Зокрема, на глибині понад 400 метрів температура і солоність води були схожі на води Карибського моря. Цей факт наштовхнув дослідників на думку, що в глибині блакитної діри розташовані приховані мережі тунелів, які пов'язують її з Атлантичним океаном.

Чому з'явилися блакитні діри

Блакитними дірами називають дуже глибокі карстові вирви на морському дні. Вони утворилися в прибережних районах внаслідок ерозії розчинних гірських порід, таких як гіпс, вапняк або мармур. Свою назву ці геологічні утворення отримали через сильний кольоровий контраст між блакитною водою на мілині та таємничою темрявою всередині воронки.

Наразі вчені виявили кілька подібних утворень: 410-футову Велику блакитну діру в Белізі глибиною 125 метрів, 202-метрову Блакитну діру Діна на Багамах та Блакитну діру в Червоному морі біля Дахаба, глибина якої становить майже 100 метрів.

Нагадаємо, вирву, знайдену у Південнокитайському морі в межах спірних Парасельських островів, контрольованих Китаєм, назвали "Дірою дракона".

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