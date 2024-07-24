Посадили за руль машини-труни: сім'я водія таксі шокувала влаштованим для нього похороном – фото 18+

У Гані свої традиції вшанування близьких під час похорону.

У Гані родина померлого водія таксі вшанувала його пам'ять, поклавши його в маленьку труну, схожу на таксі.

Про це пише Pulse.

На відео, опублікованому на X, видно, як чоловік сидить у труні, тримаючи кермо, а гості проходять повз нього. Труна навіть має номерний знак GT 2364-24, що додає реалістичності данині пам'яті.

Відео привернуло значну увагу, підкреслюючи творчий, а іноді й гумористичний спосіб, у який ганці вшановують своїх близьких під час похорону. Ця конкретна данина відображає як професію покійного, так і глибоку культурну повагу до індивідуальної ідентичності, навіть після смерті.

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У Гані родина шокувала похороном водія таксі / Фото: скриншот з відео

У Гані зростає тенденція використання таких персоналізованих трун. В країні похорон є важливою соціальною подією, часто позначеною складними та унікальними звичаями. Дехто вважає такий підхід кумедним, дехто моторошним, а інші вбачають у ньому значущий спосіб вшанування життя і спадщини людини.

Нетрадиційне прощання спричинило цілу низку реакцій у соціальних мережах.

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Попри неоднозначну реакцію, очевидно, що вшанування сім'ї справило незабутнє враження, спровокувавши розмови про культурні практики і способи, якими люди вшановують своїх померлих близьких.

Нагадаємо, хлопець прибув на випускний у мішку для трупів. Підготуватися до цього допомагала його мама.

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