Посадіть звичайну траву — і позбудетесь проблем: миші оминатимуть город

Щоб позбутися мишей на ділянці, не потрібно використовувати небезпечні для здоров'я хімікати. Виявляється, ці гризуни не люблять деякі рослини.

Що ж це за рослини, які можна посадити біля городу чи в садку, щоб миші назавжди забули дорогу до вашої ділянки?

М'ята або меліса

Це багаторічні трави, тому вам не доведеться висаджувати їх щороку. Їх можна не лише висівати. З м'яти або меліси можна створити відлякувачі гризунів, якщо розкидати висушені трави навколо дерев чи кущів, коріння яких підгризають миші. Додатково у вас будуть ароматні спеції, які можна додавати до страв і напоїв.

Нарциси

Відлякують мишей не самі квіти, а цибулини цієї рослини. Якщо вам потрібно захистити город від шкідників, викопайте цибулини нарцисів влітку і вкопайте їх по грядках, а потім накрийте зверху мульчою. Від мишей також здатні захистити цибулини ще одних весняних квітів — тюльпанів.

Болотне багно

Ця рослина серед садівників ще відома як природний репелент, адже її запах здатний відлякати не лише мишей, але й інших шкідників. Якщо миші вже поселилися на вашому городі, рекомендовано закласти вхід до їхніх нір стеблами цієї рослини.

Чорнокорінь лікарський

Недаремно цю рослину в народі називають "мишогон", адже її запах дуже не подобається гризунам. А ще насіння рослини колюче і шорстке, має чіпку поверхню, тому залишається на шерсті мишей, створюючи дискомфорт.

Реп'ях

Ще одна рослина з чіпким насінням, яке відлякує мишей. Можна не висаджувати реп'ях у себе на городі, а просто розкидати його насіння грядками чи в ящиках із зібраним урожаєм.

Звичайний полин

Аромат полину відлякує мишей, тому фахівці рекомендують висаджувати його вздовж периметра саду. А ще можна розкидати гілки цієї рослини на грядках, щоб уберегти від гризунів урожай.

Аптечна ромашка

Багато шкідників не люблять запаху цієї рослини. Тому її рекомендовано висаджувати на ділянці. Тим більше, що вона має доволі декоративний вигляд і допоможе створити гарні композиції. Також стебла ромашки можна розкидати в місцях зберігання урожаю.

Пижмо

Запах цієї рослини також відлякує мишей. Тому її висаджують поряд із картоплею, морквою, буряком, адже саме ці коренеплоди найбільше страждають від навали гризунів.

Білий буркун

Ця рослина містить кумарин — речовину з дуже сильним ароматом. Миші його надзвичайно сильно бояться і завжди обходять стороною місця, де буркун росте.

Череда трироздільна

Аромат цієї рослини відлякує гризунів, а її шорстке насіння, яке чіпляється до шерсті мишей, приносить дискомфорт. Тому рекомендовано висадити череду неподалік городу, тоді миші точно не підгризатимуть урожай.

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