Поширена пляжна звичка може коштувати 95 тисяч гривень: що потрібно знати

Пляж / © Pixabay

Реклама

В Іспанії туристам радять уважно вивчати місцеві правила перед тим, як вийти з електронною сигаретою на пляж. Попри те, що вейпінг у країні легальний, у низці популярних прибережних зон діє повна заборона. Порушення може коштувати від 30 до 2000 євро.

Про це пише Express.

Такі обмеження запроваджені не на національному рівні, а місцевими радами. У Барселоні з 2022 року заборонено куріння і вейпінг на всіх міських пляжах. Патрулі стежать за дотриманням правил і штрафують порушників. Подібні зони чистого повітря діють і на Тенерифе, Лансароте та Гран-Канарії.

Реклама

Експерти зазначають, що багато туристів навіть не підозрюють про ці обмеження. «Люди думають: якщо в країні дозволено, то можна всюди.

Але в Іспанії пляжі часто підпорядковуються окремим правилам, і незнання закону не звільняє від відповідальності», — пояснили у Vape Ease UK.

Влада пояснює, що такі заходи спрямовані на боротьбу з пасивним курінням і зменшенням пластикового сміття від одноразових картриджів.

Навіть якщо знаки заборони не помітні, туристам радять утриматися від вейпінгу на пляжах і користуватися лише спеціально відведеними місцями.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали, що відпочиваючи біля моря, варто пам’ятати, що смартфон не завжди витримує вплив піску, солоної води та прямого сонця. Для захисту свого смартфона краще використовувати водонепроникний чохол або спеціальний пакет.

Експерти також радять тримати пристрої в тіні, щоб контролювати їх температуру. Крім того, перемикання смартфона в режим польоту або енергозбереження може допомогти уникнути перегріву.Якщо пісок все ж потрапить у важкодоступні місця телефону, варто обережно видаляти його м’якою щіткою, а не гострими або твердими предметами.

Для тих, хто може, краще взагалі залишити телефон вдома або зберігати його у номері готелю в сейфі, щоб убезпечити від пошкоджень та крадіжок.