Посинів, як баклажан: чоловік зламав пеніс під час "найнебезпечнішої у світі пози для сексу"

37-річний чоловік з Індонезії потрапив до лікарні після того, як спробував "найнебезпечнішу позу для сексу в світі". У пориві пристрасті він зламав свій пеніс.

Про це передає Ladbible.

Під час статевого акту чоловік відчув, що його пеніс голосно тріщить, а потім раптово відчув сильний біль. Проте він не одразу звернувся до медиків. Лише коли зрозумів, що не може мочития, і замість сечі тече крові, горе-коханець вирішив, що йому дійсно потрібо до лікарні.

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Під час обстеження медики виявили, що зламаний пеніс тепер повністю схожий на баклажан, по суті, перетворившись на "мляву фіолетову масу".

Лікарі виявили, що у чоловіка стався "широкий і глибокий" двосторонній розрив. Чоловіка негайно відправили на операцію, і через три дні він зміг зняти пов’язки, а через місяць майже одужав. Наступного разу чоловік уже обере безпечнішу позу для сексу.

Що стосується цієї небезпечної пози, в якій він отримав травму, то це "зворотна пастушка", де жінка знаходиться зверху і обличчям від свого партнера.

На думку медиків, з наукової точки зору це найнебезпечніша поза для сексу, оскільки на неї припадає майже половина всіх переломів статевого члена.

"Якщо є будь-які непостійні штовхання або якщо рухи обох сторін не синхронізовані, це може призвести до того, що чоловічий член може вислизнути та бути розчавленим", – зазначили вони.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці злодій-онаніст мастурбував на очах у перехожих.

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