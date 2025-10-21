Послання з небес: дівчинка написала листа Богу та отримала загадкову відповідь

Дівчинка написала листа на небеса і несподівано отримала відповідь

Незвичайна історія трапилася в Сомерсеті, Англія, де 8-річна дівчинка, розлючена на батьків за відмову взяти в дім ще одного собаку, вирішила звернутися по допомогу безпосередньо до вищих сил. На конверті вона написала адресу: «Бог, Хмара №9, Небеса».

Як пише Newsweek, найбільший подив викликало те, що через понад шість місяців після відправлення листа на адресу дівчинки надійшла загадкова відповідь.

Історія «загадкового» конверта

Мати дівчинки, яка не назвала своє ім’я, розповіла, що її донька «просто одержима собаками» і дуже засмутилася через відмову батьків взяти в родину ще одну тварину з притулку. Дитина, розлютившись, пішла до своєї кімнати, а за годину повернулася з конвертом, який віднесла та вкинула до поштової скриньки на вулиці.

Через пів року родині надійшов друкований лист. Він був адресований дитині та надісланий у передплаченому конверті Королівської пошти. Але на ньому не було ані імені відправника, ані зворотної адреси чи поштових позначок. Це викликало у батьків «повну розгубленість і переляк на годину», доки дівчинка не пояснила, що лист, який вона написала, був адресований Богові з проханням здійснити її мрію про нового собаку. Лист, отриманий у відповідь, містив зворушливе пояснення.

«Пробач, що так довго не відповідав тобі. Бог каже, що сподівається, що ти не проти, що тобі пише хтось інший, хто Його знає… Бог доручив мені сказати тобі, що Він чує кожну молитву і відповідає на них у потрібний час», — йшлося у посланні.

Важливість доброти у «століття дистанціювання»

У листі також були підбадьорливі слова про любов дитини до собак та порада продовжувати вивчати тварин і, можливо, колись працювати з ними.

Мати дівчинки була зворушена цим вчинком. Вона припустила, що відправником, ймовірно, є «добра душа, яка, вочевидь, працює на сортувальному відділенні Royal Mail».

«Моя донька була в захваті. Вона не зовсім розуміє, хто написав лист, але їй сподобалася таємниця, яка стоїть за цим, і завжди приємно отримати відповідь на лист», — розповіла мати дівчинки.

Жінка зазначила, що була «шокована» величезною реакцією в інтернеті, але щаслива, що їхня історія зворушила стількох людей.

«Я думаю, це чудово, що в наші дні, коли всі такі соціально віддалені, все ще є люди, які докладають таких зусиль», — підсумувала вона.

