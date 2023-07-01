Послання у пляшці 25-річної давнини знайшли під час прибирання пляжу: хто його написав (фото)

У Шотландії на пляжі знайшли пластикову пляшку з листом усередині.

Про це пише upi.com.

Знахідку виявив член каное-клубу Девід Шанд під час прибирання в прибережній бухті в районі Оккамстера.

Він сказав, що маленький клаптик паперу всередині був дуже вицвілим і зміст було складно прочитати.

Лист, написаний 25 років тому / Фото: Courtesy of British Canoeing

Втім, з'ясувалося, що листа написала школярка на ім'я Лін близько 25 років тому.

Фотографії пляшки були поширені у Facebook, а записку було передано співробітникам початкової школи Ротс, яка, судячи з інформації, отриманої з пошкодженої записки, ймовірно, була школою цієї дівчинки.

Колишня учениця зрештою була ідентифікована як Лінн Майтен, яку тепер звуть Лінн Гарднер.

Вона розповіла, що вона кинула пляшку з повідомленням у воду недалеко від школи, звідки воно, мабуть, було віднесено річкою Спей. Вона сказала, що їй було 7 чи 8 років, коли вона написала записку.

Шанд зв'язався з Гарднер телефоном і зараз відправляє їй її записку.

Нагадаємо, нещодавно у Канаді жінка знайшла пляшку з посланням, випущену в море 34 роки тому. Записка датована 29 травня 1989 року.

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