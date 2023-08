Послання у пляшці з Ірландії припливло океаном до США через 4 роки: що там було написано (фото)

Сім'я, яка прибирала сміття на пляжі Нью-Джерсі, США, виявила повідомлення у пляшці, яку кинули у воду в Ірландії близько чотирьох років тому.

Про це пише IrishCentral.

Френк Болджер розповів, що він відвідував пляж зі своєю дружиною Карен і онучкою Отем, коли вони знайшли пляшку з клаптиком паперу всередині.

Сім'я знайшла на пляжі пляшку з листом / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

"Ми знайшли пляшку у водоростях просто біля кромки води. Нам довелося віднести її додому, де ми виявили, що папір щільно застряг у пляшці", - поділився чоловік.

Записку було датовано 17 липня 2019 року та підписано "Аойфе".

Послання, яке було у пляшці / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

"Привіт з Ірландії", - йдеться в записці. "Я викинув цю пляшку в море, щоб хтось знайшов ще один день. Можливо, вона вирушила до Африки чи Ісландії! Не знаю, чи знайшов це хтось, але я сподіваюся, що її знайдено!".

Болджер зазначив, що у Норт-Вайлдвуді мешкає величезна кількість американців ірландського походження.

Хоча чоловік ніколи не відвідував Ірландію, він має ірландське коріння: його родина приїхала до США з Ірландії в середині 1800-х років.

Френк Болджер з дружиною та онукою / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

Сім'я поділилася своїм відкриттям із журналом The Wildwood Sun by the Sea Magazine, який розмістив фотографії у Мережі, сподіваючись знайти відправника.

