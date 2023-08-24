Послання у пляшці з Ірландії припливло океаном до США через 4 роки: що там було написано (фото)

Її виявила сім'я, яка прибирала пляж.
Сім'я, яка прибирала сміття на пляжі Нью-Джерсі, США, виявила повідомлення у пляшці, яку кинули у воду в Ірландії близько чотирьох років тому.
Про це пише IrishCentral.
Френк Болджер розповів, що він відвідував пляж зі своєю дружиною Карен і онучкою Отем, коли вони знайшли пляшку з клаптиком паперу всередині.
"Ми знайшли пляшку у водоростях просто біля кромки води. Нам довелося віднести її додому, де ми виявили, що папір щільно застряг у пляшці", - поділився чоловік.
Записку було датовано 17 липня 2019 року та підписано "Аойфе".
"Привіт з Ірландії", - йдеться в записці. "Я викинув цю пляшку в море, щоб хтось знайшов ще один день. Можливо, вона вирушила до Африки чи Ісландії! Не знаю, чи знайшов це хтось, але я сподіваюся, що її знайдено!".
Болджер зазначив, що у Норт-Вайлдвуді мешкає величезна кількість американців ірландського походження.
Хоча чоловік ніколи не відвідував Ірландію, він має ірландське коріння: його родина приїхала до США з Ірландії в середині 1800-х років.
Сім'я поділилася своїм відкриттям із журналом The Wildwood Sun by the Sea Magazine, який розмістив фотографії у Мережі, сподіваючись знайти відправника.
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